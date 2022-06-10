Böylesi daha önce yapılmadı! 2 milyon TL’lik karşılıksız nakit ödeme hizmeti için son başvuru tarihi, 17 Haziran!

2020 yılında hayatımıza dahil olan ve yalnızca ülkemizi değil tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs salgını, can kayıplarının yanında maddi kayıpların da yaşanmasına sebep oldu. Özellikle salgının ilk yılında, henüz aşıların bulunmaması ve toplumların virüse karşı olan bağışıklıklarının düşük olması sebebi ile alınan üretim noktalarının kapanması kararları, ülkelerin ekonomisini derinden yaraladı.