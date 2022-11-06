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Haberler Ekonomi Aile Bakanlığı duyurdu: 1-2-3-4-5 çocukluya 650 TL destek ödemesi! Anneler hemen başvursun! PTT'den TC NO ile teslim alınacak!

Aile Bakanlığı duyurdu: 1-2-3-4-5 çocukluya 650 TL destek ödemesi! Anneler hemen başvursun! PTT'den TC NO ile teslim alınacak!

Maddi durumu yetersiz aileler için yapılan ödemelerde çocuklar için de destekler sağlanmaktadır. Devlet tarafından hane içinde bulunan çocuk sayısına göre 650 TL'ye kadar yardım parası sağlanıyor. Aile destek ödemeleri altında ödenen çocuk desteği ödemeleri için başvuru şartları ve detayları merak ediliyor. Peki, Çocuk desteği ödemesi ne zaman yapılıyor? Aile yardımı çocuk ödeneği kimlere verilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
06.11.2022 08:45 - Son Güncelleme: 06.11.2022 08:46
1-2-3-4-5 çocukluya 650 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı duyurdu: Anneler hemen başvursun! PTT’den TC NO ile teslim alınacak!

Devlet tarafından sağlanan yardımlar sıkı bir şekilde takip ediliyor. İhtiyaç sahibi aileler için düzenlenen çocuk yardımına ilişkin aramalar hız kazandı. Başvurular e devlet üzerinden yapılıyor. Peki çocuk desteği ödemesi ne zaman yapılıyor, kimlere verilir? İşte tüm detaylar...

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1-2-3-4-5 çocukluya 650 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı duyurdu: Anneler hemen başvursun! PTT’den TC NO ile teslim alınacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca uygulamaya konulan çocuk yardımı, çocuk sayısına göre ailelere ödenmektedir.

1-2-3-4-5 çocukluya 650 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı duyurdu: Anneler hemen başvursun! PTT’den TC NO ile teslim alınacak!

İhtiyaç sahibi aileler için düzenlenen çocuk yardımına başvurular e devlet üzerinden yapılmaktadır. Peki çocuk desteği ödemesi ne zaman yapılıyor, kimlere verilir?

1-2-3-4-5 çocukluya 650 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı duyurdu: Anneler hemen başvursun! PTT’den TC NO ile teslim alınacak!

ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Derya Yanık, sosyal yardımlar arasına yeni eklenen çocuk desteğinin kasım ayında olacağını duyurdu. Yardımın yatacağı kesin tarihleri henüz duyurulmadı.

1-2-3-4-5 çocukluya 650 TL destek ödemesi! Aile Bakanlığı duyurdu: Anneler hemen başvursun! PTT’den TC NO ile teslim alınacak!

Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında yapılacak olan yardım detayları anne babaların gündeminde yer alıyor.

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