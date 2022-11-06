Aile Bakanlığı duyurdu: 1-2-3-4-5 çocukluya 650 TL destek ödemesi! Anneler hemen başvursun! PTT'den TC NO ile teslim alınacak!

Devlet tarafından sağlanan yardımlar sıkı bir şekilde takip ediliyor. İhtiyaç sahibi aileler için düzenlenen çocuk yardımına ilişkin aramalar hız kazandı. Başvurular e devlet üzerinden yapılıyor. Peki çocuk desteği ödemesi ne zaman yapılıyor, kimlere verilir? İşte tüm detaylar...