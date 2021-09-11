Böyle fırsat 3 yılda bir gelir! SSK Bağkurlu emekliye en az 600 en çok 2.500 TL! Bankayı seçen parayı kapacak! Bankaların promosyon yarışı devam ederken henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 500- 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor.