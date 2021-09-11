Böyle fırsat 3 yılda bir gelir! SSK Bağkurlu emekliye en az 600 en çok 2.500 TL! Bankayı seçen parayı kapacak!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve promosyon ödeme ücretleri değişti. Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Bankaların promosyon konusundaki yarışı devam ederken bir yandan müşteri kazanmak isteyen bankalar tekliflerinde de bu sebeple güncellemeye gidiyor. Henüz ödemesini almamış olan emekliler için tüm bankaların verdiği tutarları derledik.
11.09.2021 10:28
- Son Güncelleme: 11.09.2021 10:28
Böyle fırsat 3 yılda bir gelir! SSK Bağkurlu emekliye en az 600 en çok 2.500 TL! Bankayı seçen parayı kapacak! Bankaların promosyon yarışı devam ederken henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 500- 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor.
Bazı bankalar ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti. Emekli yakınına getirenlere de 250 lira ödeme yapanlar var.