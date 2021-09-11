Bilecik'teki 3.5 milyon onsluk altın madenine ilişkin flaş gelişme! Makineler 2022'de gelecek
Bilecik'in Söğüt ilçesinde keşfedilen ve toplam büyüklüğü 6 milyar dolara ulaşan altın madenine ilişkin çalışmalar son hızla devam ediyor. 2022 yılında ilk altın dökümünün yapılması planlanıyor. Gübretaş'tan yapılan açıklamaya göre, 1. Faz tesis ekipmanları ile madencilik faaliyetlerinde kullanılacak makinelerin 2022 yılında proje alanına gelmesi bekleniyor. İşte haberin detayları.
11.09.2021 10:56
- Son Güncelleme: 11.09.2021 10:57
2022 YILI İŞARET EDİLDİ
Hürriyet'in haberine göre dev altın rezervinin çıkarılması için 1. Faz tesis ve ekipmanları ile madencilik faaliyetlerinde kullanılacak maden makinelerinin 2022 yılının başından itibaren proje alanına gelmeye başlayacak.