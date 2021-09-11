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Haberler Ekonomi Bilecik'teki 3.5 milyon onsluk altın madenine ilişkin flaş gelişme! Makineler 2022'de gelecek

Bilecik'teki 3.5 milyon onsluk altın madenine ilişkin flaş gelişme! Makineler 2022'de gelecek

Bilecik'in Söğüt ilçesinde keşfedilen ve toplam büyüklüğü 6 milyar dolara ulaşan altın madenine ilişkin çalışmalar son hızla devam ediyor. 2022 yılında ilk altın dökümünün yapılması planlanıyor. Gübretaş'tan yapılan açıklamaya göre, 1. Faz tesis ekipmanları ile madencilik faaliyetlerinde kullanılacak makinelerin 2022 yılında proje alanına gelmesi bekleniyor. İşte haberin detayları.

11.09.2021 10:56 - Son Güncelleme: 11.09.2021 10:57
Bilecik’teki 3.5 milyon onsluk altın madenine ilişkin flaş gelişme! Makineler 2022’de gelecek

Bilecik'in Söğüt ilçesinde keşfedilen ve toplam büyüklüğü 6 milyar dolara ulaşan altın madenine ilişkin çalışmalar son hızla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilecik’teki 3.5 milyon onsluk altın madenine ilişkin flaş gelişme! Makineler 2022’de gelecek

Maden sahasında işlemlerin devam etmesi için ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunuldu. Gübretaş'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre bundan sonraki süreçte ÇED raporunun nihai sonucunun alınması bekleniyor.

Bilecik’teki 3.5 milyon onsluk altın madenine ilişkin flaş gelişme! Makineler 2022’de gelecek

2022 YILI İŞARET EDİLDİ
Hürriyet'in haberine göre dev altın rezervinin çıkarılması için 1. Faz tesis ve ekipmanları ile madencilik faaliyetlerinde kullanılacak maden makinelerinin 2022 yılının başından itibaren proje alanına gelmeye başlayacak.

Bilecik’teki 3.5 milyon onsluk altın madenine ilişkin flaş gelişme! Makineler 2022’de gelecek

Gübretaş'tan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında madencilik makinelerinin gelmesiyle birlikte üretimin başlaması bekleniyor.

Bilecik’teki 3.5 milyon onsluk altın madenine ilişkin flaş gelişme! Makineler 2022’de gelecek

450 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK
GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, geçtiğimiz aylarda maden sahasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

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