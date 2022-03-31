⚡Böyle bir şey yok! Altın fiyatları kendini şaşırdı! Yalnızca 12 saat içerisinde her şey oldu! Altın için o tarih verildi! 14-18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...
⚡Yalnızca 12 saat içerisinde her şey oldu! Altın için o tarih verildi! 14-18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları... Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 904 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1919 dolar civarında bulunuyor. Ons altın yeni güne 1919 dolardan başlarken; gün içinde en yüksek 1928 dolar civarını; en düşük ise 1920 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.02 oranında yükselişle 1919 dolardan prosedür gördü.
⚡Altın fiyatları yönünden Rusya-Ukrayna savaşındaki ilerlemeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım takvimi belirleyici olmayı sürdürecek. Fed'in para siyasetini belirleyen Federal Açık Pazar Komitesi'nin (FOMC) bir ileri toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Savaş olgusunun geride kalması halinde, Mayıs ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı gibi bir vaka altın yönünden belirleyici olacak" şeklinde değerlendirdi.
GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE
Altının gram fiyatı, dolar kuru ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle değer kazancında hareket ederken; gün içinde en yüksek 908,76 lira civarını, en düşük ise 896,99 lira civarını gördü. Gram altın, saat 12:03 itibarıyla yüzde 0,61 oranında yükselişle 904,54 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1480 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 96 liradan satılıyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 898 lira civarında hareket ederken; yeni güne 906 lira seviyeden başladı.
ALTIN İÇİN 2 BELİRLEYİCİ UNSUR
Barış görüşmelerinden gelen açıklamalar Ukrayna'daki harpın tırmanmamasına yönelik umutları artırmış durumda. Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye'deki müzakerelerde bir barış anlaşmasına doğru gelişme kaydettiği iyimserliğiyle piyasaların risk alma iştahı endeksleri, Euro gibi varlıkları olumlu etkilerken altın, emtia alanı baskılanmış durumda. Barış görüşmelerinden gelen olumlu açıklamalara rağmen, ABD kampı vakaa temkinli yaklaşmakta ve tehdidin devam ettiğinin söylemekte.
Biden Kiev'in tehdit altında olduğunu ve bekleyip Rusya'nın sözünü yerine getirip getirmediğini göreceğini söyledi. Müzakerelerin gelişme sürecine dair bundan ileri gelişmeler harp kaynaklı jeopolitik risk algısı yönünden mühim olacak. Savaş olgusunun geride kalması halinde, Mayıs ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı gibi bir vaka altın yönünden belirleyici olacak. Fed'in 50 baz puan faiz artırabileceğine dair algı, bilgiler doğrultusundan beslendiğinde altın yönünden baskılayıcı neden olabilir. Piyasalardaki barış primine ek olarak Fed beklentileri de altın yönünden nette olumsuz.
ONS ALTINDA YENİ SENARYO
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da başlayan yeni tur müzakereler öncesinde, dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yapmış bulunduğu açıklamalar; risk iştahına olumlu yansımış ve bu bağlamda riskli varlıklara tekrardan gelen taleple borsalarda yükselişler meydana çıkmıştı. Keza, Rusya'nın enerji ihracatında Ruble'yi kullanmak istemesine; G7 tarafından, sahip olunan sözleşmeler dayanak gösterilerek oluşturulan veto da; enerji fiyatlarını düşürmenin yanı sıra, küresel çaptaki riskleri de azalttı. Buna paralel olarak da, yatırımcıların güvenilir liman isteği azalınca; ons altın satış yedi. Hem de Fed ve ECB'nin, jeopolitik tehlikelere karşın sıkılaştırmaya dönüşten ödün vermemesi ve bilhassa de Fed'in süratli bir sıkılaştırmaya yönelmesiyle tahvil faizleri cephesinde görülen yükselişler de; ons altını baskı altına almakta.