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Borsada bugün temettü kararı alan 14 şirket açıklandı

Borsa İstanbul'da 7 Mayıs 2025 tarihinde birçok şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla temettü (kar payı) dağıtım kararlarını yatırımcılarla paylaştı. Açıklamalarda dikkat çeken detay, 14 şirketten yalnızca 3'ünün temettü ödemesi yapacak olması. Diğerleri ise bu yıl için temettü dağıtmama kararı aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 23:19 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 23:19
Borsada bugün temettü kararı alan 14 şirket açıklandı

7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul'da işlem gören 14 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla temettü politikalarını duyurdu.

Borsada bugün temettü kararı alan 14 şirket açıklandı

📊 TEMETTÜ KARARI AÇIKLAYAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ VE DETAYLARI

Şirket Adı Kodu Brüt Temettü (TL) Net Temettü (TL) Temettü Tarihi
Baydöner Restoranları A.Ş. BYDNR 0,7130124 0,6060605 31 Aralık 2025'e kadar
Ziraat GYO ZRGYO 0,0610621 0,0610621 30 Eylül 2025'e kadar
Europap Tezol Kağıt A.Ş. TEZOL 0,10 0,085 9 Mayıs 2025
Ege Seramik A.Ş. EGSER Dağıtmayacak
Kuyaş Yatırım A.Ş. KUYAS Dağıtmayacak
Borsada bugün temettü kararı alan 14 şirket açıklandı
Loras Holding A.Ş. LRSHO Dağıtmayacak
Selva Gıda A.Ş. SELVA Dağıtmayacak
Vera Konsept GYO A.Ş. VRGYO Dağıtmayacak
Çuhadaroğlu Metal A.Ş. CUSAN Dağıtmayacak
Ekiz Kimya A.Ş. EKIZ Dağıtmayacak

Borsada bugün temettü kararı alan 14 şirket açıklandı
Türker Proje Geliştirme A.Ş. TURGG Dağıtmayacak
Klimasan Klima A.Ş. KLMSN Dağıtmayacak
MHR GYO A.Ş. MHRGY Dağıtmayacak
(%5 kâr payı dağıtımı planlanıyor)
Bizim Toptan A.Ş. BIZIM Dağıtmayacak
Borsada bugün temettü kararı alan 14 şirket açıklandı

⚠️ Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce profesyonel danışmanlık almanız önerilir.

Borsada bugün temettü kararı alan 14 şirket açıklandı

Fotoğraflar: AA