Borsada bugün temettü kararı alan 14 şirket açıklandı

7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul'da işlem gören 14 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla temettü politikalarını duyurdu.
📊 TEMETTÜ KARARI AÇIKLAYAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ VE DETAYLARI
|Şirket Adı
|Kodu
|Brüt Temettü (TL)
|Net Temettü (TL)
|Temettü Tarihi
|Baydöner Restoranları A.Ş.
|BYDNR
|0,7130124
|0,6060605
|31 Aralık 2025'e kadar
|Ziraat GYO
|ZRGYO
|0,0610621
|0,0610621
|30 Eylül 2025'e kadar
|Europap Tezol Kağıt A.Ş.
|TEZOL
|0,10
|0,085
|9 Mayıs 2025
|Ege Seramik A.Ş.
|EGSER
|Dağıtmayacak
|—
|—
|Kuyaş Yatırım A.Ş.
|KUYAS
|Dağıtmayacak
|—
|—
|Loras Holding A.Ş.
|LRSHO
|Dağıtmayacak
|—
|—
|Selva Gıda A.Ş.
|SELVA
|Dağıtmayacak
|—
|—
|Vera Konsept GYO A.Ş.
|VRGYO
|Dağıtmayacak
|—
|—
|Çuhadaroğlu Metal A.Ş.
|CUSAN
|Dağıtmayacak
|—
|—
|Ekiz Kimya A.Ş.
|EKIZ
|Dağıtmayacak
|—
|—
|Türker Proje Geliştirme A.Ş.
|TURGG
|Dağıtmayacak
|—
|—
|Klimasan Klima A.Ş.
|KLMSN
|Dağıtmayacak
|—
|—
|MHR GYO A.Ş.
|MHRGY
|Dağıtmayacak
(%5 kâr payı dağıtımı planlanıyor)
|—
|—
|Bizim Toptan A.Ş.
|BIZIM
|Dağıtmayacak
|—
|—