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Arsa fırsatı kaçmaz! Büyükşehirde 100 Bin TL altına satılıyor!

Milli Emlak birimleri tarafından Türkiye genelinde satışa çıkarılan kamu taşınmazları büyük ilgi görüyor. Farklı şehirlerde satışa sunulan tarla, arsa ve araziler; uygun fiyatları ve geniş yüzölçümleriyle hem bireysel yatırımcıların hem de tarım ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin dikkatini çekiyor. İhaleler, belirlenen tarih ve saatlerde kamuya açık olarak gerçekleştiriliyor.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 17:15
Arsa fırsatı kaçmaz! Büyükşehirde 100 Bin TL altına satılıyor!

Son dönemde kamu taşınmazlarına olan talep artarken, özellikle İç Anadolu ve Marmara bölgelerindeki arsa ve tarla satışları öne çıkıyor. Bursa, Kayseri, Sivas ve Manisa gibi şehirlerde yüzlerce metrekarelik araziler, çeşitli bedellerle ihaleye açıldı.

Arsa fırsatı kaçmaz! Büyükşehirde 100 Bin TL altına satılıyor!

📍 KONUM ÖZELLİKLERİ

  • İlçe: Mustafakemalpaşa

  • Parsel: H20-D-25-B/1288/16

  • Yüzölçümü: 184,74 m²

  • İmar Durumu: Hayır (Tarla statüsünde)

  • Hazine Hissesi: Yok

Arsa fırsatı kaçmaz! Büyükşehirde 100 Bin TL altına satılıyor!

📅 İhale Bilgileri:

  • Tarih: 12 Mayıs 2025

  • Saat: 10:30

  • Yer: Bursa / Mustafakemalpaşa Milli Emlak Müdürlüğü

  • Teminat Bedeli: 15.000 TL

  • Başvuru Adresi: bursa.csb.gov.tr

  • İletişim: (224) 613 49 72

Arsa fırsatı kaçmaz! Büyükşehirde 100 Bin TL altına satılıyor!

📷 Fotoğraf Galerisi:

  • Zeytin ağaçlarıyla kaplı doğal ortam

  • Ulaşımı kolay yol cephesi

  • Çevresi ekili tarlalarla çevrili
    (Fotoğraflarda yer alan ağaçların verimli olduğu gözlemleniyor)

Arsa fırsatı kaçmaz! Büyükşehirde 100 Bin TL altına satılıyor!

📍 Bursa / Mustafakemalpaşa

  1. Arazi – 1.132,53 m² – ₺350.000 – 🗓️ 12/05/2025

  2. Tarla – 184,74 m² – ₺75.000 – 🗓️ 12/05/2025

  3. Tarla – 5.783,54 m² – ₺1.562.000 – 🗓️ 12/05/2025

📍 Manisa / Yunusemre

  1. Arsa – 1.668,00 m² – ₺834.000 – 🗓️ 27/05/2025

Arsa fırsatı kaçmaz! Büyükşehirde 100 Bin TL altına satılıyor!

📍 Kayseri / Melikgazi

  1. Arsa – 257,63 m² – ₺515.260 – 🗓️ 13/05/2025

  2. Arsa – 845,91 m² – ₺2.538.000 – 🗓️ 13/05/2025

📍 Çanakkale / Çan

  1. Arazi – 291,97 m² – ₺265.000 – 🗓️ 09/05/2025

📍 Sivas / Merkez

  1. Arsa – 580,97 m² – ₺190.000 – 🗓️ 28/05/2025

📍 Kayseri / Kocasinan

  1. Arazi – 3.983,22 m² – ₺238.995 – 🗓️ 13/05/2025

  2. Arazi – 2.800,28 m² – ₺140.020 – 🗓️ 13/05/2025

Fotoğraflar: Milli Emlak