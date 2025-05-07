Arsa fırsatı kaçmaz! Büyükşehirde 100 Bin TL altına satılıyor!

Son dönemde kamu taşınmazlarına olan talep artarken, özellikle İç Anadolu ve Marmara bölgelerindeki arsa ve tarla satışları öne çıkıyor. Bursa, Kayseri, Sivas ve Manisa gibi şehirlerde yüzlerce metrekarelik araziler, çeşitli bedellerle ihaleye açıldı.
📍 KONUM ÖZELLİKLERİ
İlçe: Mustafakemalpaşa
Parsel: H20-D-25-B/1288/16
Yüzölçümü: 184,74 m²
İmar Durumu: Hayır (Tarla statüsünde)
Hazine Hissesi: Yok
📅 İhale Bilgileri:
Tarih: 12 Mayıs 2025
Saat: 10:30
Yer: Bursa / Mustafakemalpaşa Milli Emlak Müdürlüğü
Teminat Bedeli: 15.000 TL
Başvuru Adresi: bursa.csb.gov.tr
İletişim: (224) 613 49 72
📷 Fotoğraf Galerisi:
Zeytin ağaçlarıyla kaplı doğal ortam
Ulaşımı kolay yol cephesi
Çevresi ekili tarlalarla çevrili
(Fotoğraflarda yer alan ağaçların verimli olduğu gözlemleniyor)
Arsa – 257,63 m² – ₺515.260 – 🗓️ 13/05/2025
Arsa – 845,91 m² – ₺2.538.000 – 🗓️ 13/05/2025
Arazi – 291,97 m² – ₺265.000 – 🗓️ 09/05/2025
Arsa – 580,97 m² – ₺190.000 – 🗓️ 28/05/2025
Arazi – 3.983,22 m² – ₺238.995 – 🗓️ 13/05/2025
Arazi – 2.800,28 m² – ₺140.020 – 🗓️ 13/05/2025
Fotoğraflar: Milli Emlak