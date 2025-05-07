Arsa fırsatı kaçmaz! Büyükşehirde 100 Bin TL altına satılıyor!

Son dönemde kamu taşınmazlarına olan talep artarken, özellikle İç Anadolu ve Marmara bölgelerindeki arsa ve tarla satışları öne çıkıyor. Bursa, Kayseri, Sivas ve Manisa gibi şehirlerde yüzlerce metrekarelik araziler, çeşitli bedellerle ihaleye açıldı.