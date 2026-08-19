Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 795 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 687 bin 501 lira, en yüksek 6 milyon 796 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 795 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 757 bin liradan tamamlamıştı.

Altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 687 bin 501 lira, en yüksek ise 6 milyon 796 bin lira oldu.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 921 milyon 137 bin 687,60 lira, işlem miktarı ise 435,66 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 18 milyon 484 bin 968,72 lira olarak gerçekleşti.