Altında yükseliş rüzgarı! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? 19 Ağustos 2026 sarı metalde son durum
Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi devam ederken, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 795 bin liraya yükseldi. Gün içinde 6 milyon 687 bin 501 lirayı gören altın, 6 milyon 796 bin lirayla günün en yüksek seviyesine yaklaştı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 795 bin liraya çıktı.
GÜN SONUNDA YÜKSELİŞ KAYDEDİLDİ
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 687 bin 501 lira, en yüksek 6 milyon 796 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 795 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 757 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 921 milyon 137 bin 687,60 lira, işlem miktarı ise 435,66 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 18 milyon 484 bin 968,72 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Bank ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
19 AĞUSTOS 2026 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?