CANLI YAYIN
Geri

Altında yükseliş rüzgarı! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? 19 Ağustos 2026 sarı metalde son durum

Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi devam ederken, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 795 bin liraya yükseldi. Gün içinde 6 milyon 687 bin 501 lirayı gören altın, 6 milyon 796 bin lirayla günün en yüksek seviyesine yaklaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Altında yükseliş rüzgarı! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? 19 Ağustos 2026 sarı metalde son durum

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 795 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul’da standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,6 yükselişle 6 milyon 795 bin liradan tamamladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Borsa İstanbul’da standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,6 yükselişle 6 milyon 795 bin liradan tamamladı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

GÜN SONUNDA YÜKSELİŞ KAYDEDİLDİ

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 687 bin 501 lira, en yüksek 6 milyon 796 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 795 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 757 bin liradan tamamlamıştı.

Altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 687 bin 501 lira, en yüksek ise 6 milyon 796 bin lira oldu.Altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 687 bin 501 lira, en yüksek ise 6 milyon 796 bin lira oldu.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 921 milyon 137 bin 687,60 lira, işlem miktarı ise 435,66 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 18 milyon 484 bin 968,72 lira olarak gerçekleşti.

Önceki gün 6 milyon 757 bin liradan kapanan standart altın, böylece yükseliş kaydetti.Önceki gün 6 milyon 757 bin liradan kapanan standart altın, böylece yükseliş kaydetti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Bank ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

ALTIN
STANDART TL/KG
DOLAR/ONS
Önceki Kapanış
6.757.000,00
4.375,00
En Düşük
6.687.501,00
4.351,75
En Yüksek
6.796.000,00
4.395,00
Kapanış
6.795.000,00
4.385,00
Ağırlıklı Ortalama
6.714.899,31
4.358,70
Toplam İşlem Hacmi (TL)
2.921.137.687,60
Toplam İşlem Miktarı (Kg)
435,66
Toplam İşlem Adedi
83

KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 921 milyon 137 bin 687,60 lira, işlem miktarı ise 435,66 kilogram olarak gerçekleşti.KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 921 milyon 137 bin 687,60 lira, işlem miktarı ise 435,66 kilogram olarak gerçekleşti.

19 AĞUSTOS 2026 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALTIN FİYATLARI (ALIŞ-SATIŞ)
Has Altın6.774,67 TL / 6.833,27 TL
Ons Altın4.453,3 $ / 4.453,7 $
USD/KG140.720 $ / 141.620 $
EUR/KG120.980 € / 122.090 €
22 Ayar6.162,95 TL / 6.403,27 TL
Gram Altın6.740,68 TL / 6.846,82 TL
Ziynet Altınları
Yeni Çeyrek11.009 TL / 11.170 TL
Eski Çeyrek10.812 TL / 11.006 TL
Yeni Yarım22.051 TL / 22.334 TL
Eski Yarım21.624 TL / 21.910 TL
Yeni Tam43.797 TL / 44.504 TL
Eski Tam43.249 TL / 43.889 TL
Ata ve Gremse
Yeni Ata44.644 TL / 45.324 TL
Eski Ata44.577 TL / 45.119 TL
Yeni Ata 5'li223.560 TL / 228.277 TL
Eski Ata 5'li222.544 TL / 226.569 TL
Yeni Gremse109.070 TL / 110.884 TL
Eski Gremse108.122 TL / 109.790 TL
Gümüş
Gümüş TL95,831 TL / 102,658 TL
Gümüş Ons64,98 $ / 65,01 $
Gümüş USD2.000,80 $ / 2.138,20 $
Platin ve Paladyum
Platin Ons1.769,80 $ / 1.773,20 $
Paladyum Ons1.321,20 $ / 1.323,80 $
Platin/USD51.900 $ / 57.010 $
Paladyum/USD32.480 $ / 42.560 $
Diğer Göstergeler
Altın/Gümüş65,81 / 70,78
32 ülkeye indirimli uçak bileti! AJet bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli?
SONRAKİ HABER

32 ülkeye indirimli uçak bileti!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler