184 meslek arasında zirvede! İşte Türkiye'de en çok yapılan iş

Türkiye'de esnaf dünyasının nabzı 2026'nın ilk verileriyle tutuldu.184 meslek dalı arasında bakkallık zirveyi bırakmazken İstanbul ticaretin kalbi olmayı sürdürüyor. Kadın girişimci sayısı ise 430 bini aştı. İşte Türkiye'de en çok yapılan meslekler...

Ocak Ayı İtibarıyla Türkiye'de En Fazla Esnafın Faaliyet Gösterdiği Meslek Kolu 194 Bin 52 Kişiyle "Bakkallık, Bayilik Ve Büfecilik" Oldu.

Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de en fazla esnafın faaliyet gösterdiği meslek kolu 194 bin 52 kişiyle"bakkallık, bayilik ve büfecilik"oldu.

Aa'da Yer Alan Habere Göre Bu Meslek Kolunu Takip Eden Diğer Yoğun Meslekler: 189 Bin 392 Esnaf İle Kara Yolu İle Yük Taşımacılığı 139 Bin 825 Esnaf İle...

AA'da yer alan habere göre bu meslek kolunu takip eden diğer yoğun meslekler:

  • 189 bin 392 esnaf ile kara yolu ile yük taşımacılığı

  • 139 bin 825 esnaf ile lokantacılık

  • 97 bin 864 esnaf ile servis aracı işletmeciliği

  • 85 bin 506 esnaf ile taksicilik

Türkiye'de Esnaf Ve İş Yeri Sayısı Ne Kadar? Ocak 2026 İtibarıyla: 2 Milyon 256 Bin 978 Esnaf, 2 Milyon 542 Bin 99 İş Yeri Ekonomiye Katkı Sağlıyor.

TÜRKİYE'DE ESNAF VE İŞ YERİ SAYISI NE KADAR?

Ocak 2026 itibarıyla:

  • 2 milyon 256 bin 978 esnaf,

  • 2 milyon 542 bin 99 iş yeri ekonomiye katkı sağlıyor.

İller Bazında Esnaf Sayısı: İstanbul: 283 Bin 449 Kişi İzmir, Ankara, Antalya Ve Bursa: İstanbul'u Takip Ediyor En Az Esnaf: Bayburt (2 Bin 178 Kişi) Ardahan,...

İller bazında esnaf sayısı:

  • İstanbul: 283 bin 449 kişi

  • İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa: İstanbul'u takip ediyor

  • En az esnaf: Bayburt (2 bin 178 kişi)

  • Ardahan, Tunceli, Iğdır ve Gümüşhane de düşük esnaf sayısına sahip

Kadın Ve Erkek Esnaf Sayısı Yüzde Kaç? Kadın Esnaf: 434 Bin 573 Kişi (%19,25) Erkek Esnaf: 1 Milyon 822 Bin 405 Kişi (%80,75) Esnafın Toplam Ülke Nüfusuna...

KADIN VE ERKEK ESNAF SAYISI YÜZDE KAÇ?

  • Kadın esnaf: 434 bin 573 kişi (%19,25)

  • Erkek esnaf: 1 milyon 822 bin 405 kişi (%80,75)

  • Esnafın toplam ülke nüfusuna oranı: %2,65

İş Yeri Tescil Ve Kapanışları Raporu 2026 Yılı Ocak Ayında: 27 Bin 929 Yeni İş Yeri Tescil Edildi 12 Bin 736 İş Yeri Kapandı (Terkin İşlemi) Yeni İş Yeri...

İŞ YERİ TESCİL VE KAPANIŞLARI RAPORU

2026 yılı Ocak ayında:

  • 27 bin 929 yeni iş yeri tescil edildi

  • 12 bin 736 iş yeri kapandı (terkin işlemi)

  • Yeni iş yeri tescillerinde İstanbul 3 bin 311 işletmeyle zirvede.

16 Bin 879 Esnaf Kredi Kullandı Ocak Ayında Devlet Bankaları Ve Kooperatifler Aracılığıyla 16 Bin 879 Esnafa 12,58 Milyar Tl Kredi Kullandırıldı. İhracat: 32,25...

16 BİN 879 ESNAF KREDİ KULLANDI

  • Ocak ayında devlet bankaları ve kooperatifler aracılığıyla 16 bin 879 esnafa 12,58 milyar TL kredi kullandırıldı.

  • İhracat: 32,25 milyon $.

    • Başlıca ihracat ülkeleri: Birleşik Arap Emirlikleri, Moğolistan, Romanya, Suudi Arabistan, Almanya.

  • İthalat: 41,14 milyon $.

Kapasite Raporları (2026 Ocak) Ocakta 346 Kapasite Raporu Onaylandı Sektör Bazında Lider: Gıda Ve Tarım Sektörü (140 Rapor) İl Bazında En Fazla Kapasite Raporu...

KAPASİTE RAPORLARI (2026 OCAK)

  • Ocakta 346 kapasite raporu onaylandı

  • Sektör bazında lider: Gıda ve tarım sektörü (140 rapor)

  • İl bazında en fazla kapasite raporu alan şehir: Bursa (24 rapor)

Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan Servis Edilmiştir. Risk Yüzde 86: Yapay Zeka O Meslekleri Tehdit Ediyor

Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

