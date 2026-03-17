FAİZSİZ KREDİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER: 10 SORU 10 CEVAP

1. FAİZSİZ KREDİ NEDİR?

Faizsiz kredi, bankanın belirli bir süre ve tutar için faiz işletmeden sunduğu finansmandır. Genellikle kampanya kapsamında ve sınırlı vadeyle verilir.

2. GERÇEKTEN MALİYET YOK MU?

Faiz olmaz ama bazen dosya masrafı, kart aidatı ya da sigorta gibi ek kalemler olabilir."Sıfır faiz"her zaman"sıfır maliyet" anlamına gelmez.

3. KİMLER FAYDALANABİLİR?

Çoğunlukla yeni müşteri olanlar yararlanabilir. Bankalar bu kampanyaları müşteri kazanmak için kullanır.

4. VADE SÜRELERİ NE KADAR?

Genelde kısa vadelidir. En sık görülen süreler 1 ila 3 ay arasıdır. Bazı bankalar sınırlı tutarlar için 12 aya kadar uzatabilir.

5. EN FAZLA NE KADAR KREDİ ALINABİLİR?

Bankaya göre değişir. Kampanyalarda toplam finansman (kredi + nakit avans + ek hesap) 150 bin TL'ye kadar çıkabilir.

6. KREDİ NOTU ÖNEMLİ Mİ?

Evet, hem de oldukça. Faizsiz olsa bile banka risk almak istemez. Düşük kredi notu başvurunun reddedilmesine neden olabilir.

7. BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden ya da şubelerden hızlıca başvuru yapılabilir. Çoğu kampanya dijital kanallara yönlendirir.

8. NAKİT AVANS İLE KREDİ FARKI NEDİR?

Nakit avans kredi kartı limitinden kullanılır ve genelde daha kısa vadeli olur. İhtiyaç kredisi ise ayrı bir ürün ve daha planlı geri ödeme sunar.

9. GECİKME OLURSA NE OLUR?

Faizsiz avantaj anında ortadan kalkar. Gecikme durumunda yüksek gecikme faizi devreye girer ve maliyet hızla artar.

10. BU KAMPANYALAR NEDEN YAPILIYOR?

Basit: müşteri kazanımı. Bankalar sizi sisteme dahil etmek, kart kullandırmak ve uzun vadede farklı ürünler satmak ister.