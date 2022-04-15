2000 öncesi SSK’lılara 4 bin 432 TL maaş! Emekli, memur, EYT’li... Temmuzda %34.62+ 34,12 zam kesinleşti! Memura 8.622 lira! Toplu sözleşme zammı...

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Temmuz maşlarına çevrildi. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerinin söz konusu bu zamlarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. TÜİK tarafından Mart enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaş zammı hesaplamaları da ortaya çıkmaya başladı. İşte merak edilen detaylar...