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Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 kazançla 1.784,56 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

23.11.2021 18:58 - Son Güncelleme: 23.11.2021 19:07
Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 50,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

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Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı

Bankacılık endeksi yüzde 3,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,81 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,17 ile spor oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı

Gün içinde 1.791,82 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 1.784,56 puana taşıdı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden önce faiz artırımına gidebileceği ve daha önce aylık 15 milyar dolar olarak duyurulan varlık alımlarının azaltım hızının yükseltilebileceği endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını söyledi.

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