9.600 TL maaş! KPSS'siz puansız ilkokul mezunu olan işe girecek! PTT'ye 2023'te 50.000 kişilik personel alımı!

Öte yandan henüz 2023 yılı PTT personel alımlarına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

PTT bünyesinde görevlendirilmek üzerine 50 bine yakın personel alımı yapılacağı iddiaları gündeme gelmiş olsa da PTT tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.Bu noktada özel şartlar hakkında bilgi bulunmuyor. Ancak haberimizin devamında PTT alımları için genel şartlara ulaşabilirsiniz.