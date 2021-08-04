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İşçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkı | Tazminat almak için şartlar nelerdir?

Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış bir işçi kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatını hak ediyor. Burada 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde bazı istisnalar da sayılıyor. Yani istifa edildiğinde de bazı durumlarda kıdem tazminatı alınabiliyor. Ancak bununla birlikte ek bir tazminat daha var. İşte detaylar...

04.08.2021 06:58 - Son Güncelleme: 04.08.2021 06:58
İşçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkı | Tazminat almak için şartlar nelerdir?

Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış bir işçi kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatını hak ediyor. Burada 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde bazı istisnalar da sayılıyor. Yani istifa edildiğinde de bazı durumlarda kıdem tazminatı alınabiliyor.

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İşçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkı | Tazminat almak için şartlar nelerdir?

Kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için bir brüt ücret olarak veriliyor.

İşçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkı | Tazminat almak için şartlar nelerdir?

İKİNCİ ÖDEME VAR
İşten ayrılan işçiler için ikinci bir tazminat ödemesi daha gerçekleşiyor. Buna da ihbar tazminatı deniliyor.

İşçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkı | Tazminat almak için şartlar nelerdir?

İhbar tazminatı alabilmek için kıdem tazminatını hak etme şartı da bulunmuyor. Üstelik 1 yıl değil 6 ay çalışmak yeterli oluyor.

İşçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkı | Tazminat almak için şartlar nelerdir?

Yasalarımıza göre işverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor.