İşçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkı | Tazminat almak için şartlar nelerdir?

Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış bir işçi kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatını hak ediyor. Burada 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde bazı istisnalar da sayılıyor. Yani istifa edildiğinde de bazı durumlarda kıdem tazminatı alınabiliyor.