İşçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkı | Tazminat almak için şartlar nelerdir?
Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış bir işçi kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatını hak ediyor. Burada 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde bazı istisnalar da sayılıyor. Yani istifa edildiğinde de bazı durumlarda kıdem tazminatı alınabiliyor. Ancak bununla birlikte ek bir tazminat daha var. İşte detaylar...
04.08.2021 06:58
- Son Güncelleme: 04.08.2021 06:58
Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış bir işçi kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatını hak ediyor. Burada 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde bazı istisnalar da sayılıyor. Yani istifa edildiğinde de bazı durumlarda kıdem tazminatı alınabiliyor.