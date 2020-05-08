Borcu olanlar dikkat! Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın 3 ay kredi erteleme imkanı sunmasının ardından özel bankalar da kredi erteleme başvurularını almaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında borcu olan vatandaşlara müjdeler duyurulmuştu. Peki, hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? İşte 3 ay kredi borcu erteleyen bankaların listesi...
Borcu olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren destek paketleri açıklandı. Kamu bankalarının ardından özel bankalarda kredi borcu olan vatandaşlar için destek paketlerini duyurdu. 3 ay kredi erteleme fırsatı sunan bankaların listesini haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz. Peki, hangi banka hangi fırsatı sunuyor? İşte kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi...
KREDİ BORCU ERTELEME YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?
İşte kredi borcu erteleme yapan bankalar ve sunduğu fırsatlar:
DENİZBANK
DenizBank, Covid-19 salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.
Banka'dan yapılan açıklamada bu dönemde müşteriler için alınan ekonomik tedbirler aşağıdaki gibi sıralandı:
1- Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir.
2- Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
3- ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL'ye kadar yükseltilmiştir.
4 - Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00 - 17.00 olarak düzenlemiştir. Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezimiz üzerinden ise 7/24 hizmet vermeye devam etmekteyiz.
ODEABANK
Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde, 30 Nisan'a kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleneceğini açıkladı.
Odeabank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı hazırladığı ekonomik destek paketini açıkladı:
- Mali bünyesi olumsuz etkilenen sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyan tüzel müşterilere, vaka bazında değerlendirme yapılarak gerekli destek verilecek.
- Bireysel kredi müşterilerinin, talep etmeleri halinde 30 Nisan 2020'ye kadar gelecek taksit ve kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek.
- Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan'a kadar hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak.
Bankadan yapılan açıklamada, "Talepte bulunmak isteyen bireysel müşteriler 444 8 444 numaralı Odeabank İletişim Merkezi'ne başvurabilir, tüzel müşteriler ise kendi müşteri temsilcileri ile irtibata geçebilirler" denildi.