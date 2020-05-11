RAMAZAN İMSAKİYE
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Sıfır otomobil satın alacaklar dikkat! İşte marka marka yeni otomobil fiyatları

Pandemi sonrası normalleşme süreci otomobil piyasasında da başlıyor. Sıfır otomobil almak isteyenler, fabrikaların yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte bayilere gidebilecek. Türkiye'de satışta olan tüm otomobil markalarının fiyat listelerini incelendiğinde içlerinden bir tanesinin 100 bin lira altında otomobil sattığı görülüyor. Peki otomobil piyasasında genel durum ne? Hangi markanın sıfır otomobili kaç liradan satılıyor? İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları.

11.05.2020 08:21 - Son Güncelleme: 11.05.2020 08:21
Sıfır otomobil satın alacaklar dikkat! İşte marka marka yeni otomobil fiyatları

Koronavirüs pandemisi nedeniyle otomobil üretimi yapan fabrikalar bir süreliğine üretimi durdurmuştu. Bu süreç içinde otomobil satışları da yavaşlamaya başladı. Bugün itibariyle fabrikaların yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte otomobile olan talebin de yaz aylarında artması bekleniyor.

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Sıfır otomobil satın alacaklar dikkat! İşte marka marka yeni otomobil fiyatları

Hürriyet'in haberine göre Türkiye'de satışta olan tüm otomobil markalarının fiyat listelerini incelendiğinde içlerinde sadece bir tanesinin 100 bin lira altında otomobil sattığı görülüyor. İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları...

Sıfır otomobil satın alacaklar dikkat! İşte marka marka yeni otomobil fiyatları

Volkswagen Polo 1.0 benzinli manuel

137.900 lira

Sıfır otomobil satın alacaklar dikkat! İşte marka marka yeni otomobil fiyatları

Citroen C-Elysee 1.5 dizel manuel

134.000 lira

Sıfır otomobil satın alacaklar dikkat! İşte marka marka yeni otomobil fiyatları

Subaru XV 1.6 benzinli otomatik

258.139 lira

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