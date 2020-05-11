Haberler Galeri Otomobil Sıfır otomobil satın alacaklar dikkat! İşte marka marka yeni otomobil fiyatları

Sıfır otomobil satın alacaklar dikkat! İşte marka marka yeni otomobil fiyatları

Pandemi sonrası normalleşme süreci otomobil piyasasında da başlıyor. Sıfır otomobil almak isteyenler, fabrikaların yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte bayilere gidebilecek. Türkiye'de satışta olan tüm otomobil markalarının fiyat listelerini incelendiğinde içlerinden bir tanesinin 100 bin lira altında otomobil sattığı görülüyor. Peki otomobil piyasasında genel durum ne? Hangi markanın sıfır otomobili kaç liradan satılıyor? İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları.

11.05.2020 08:21 - Son Güncelleme: 11.05.2020 08:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





