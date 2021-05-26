Borcu olana son dakika vatandaşı mest eden haber: KDV, MTV, ÖTV affı geldi mi? Borçlar siliniyor, faiz ve anapara ödemelerinde...
KDV, MTV, ÖTV af geldi mi? Borçlar siliniyor, faiz ve anapara ödemelerinde... Devletin milyarlarca dolarlık alacağı var. Haliyle milyonlarca vatandaş da çeşitli nedenlerle borçlu durumda. Meclis'e sunulan 15 maddelik yeni af paketi borçların kapatılması için önemli bir fırsat sunuyor. Çıkacak yasa ile, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, idari para cezaları, öğrenim kredisi dahil devlete olan borçları yapılandırılacak. Normalde vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra anaparaya enflasyon farkı ekleniyor. Peşin ödemede ise enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor. Bir başka deyişle anaparada indirim yok.
Borcu olan vatandaşlar için iyi haber geldi. Birçok kişi özellikle pandeminin de etkisiyle, var olan borçlarını ödemekte zorluk çekiyor. Bazı borçlar ise ödenememesi nedeniyle yıllar içinde gelen faiz ve cezalar nedeniyle ödenemez duruma geldi. Devlet tarafından borcu olan vatandaşlar için önemli bir kolaylık hayata geçirildi.
30 NİSAN VE ÖNCESİ
Yeni yapılandırmada ise korona cezaları hariç trafik ve kaçak geçiş gibi idari para cezalarında istisnai bir durum söz konusu. Buna göre; 30 Nisan 2021 (dahil) öncesi döneme ilişkin ödenmediği için katlanan veya EDS yoluyla kesilip geç bildirildiği için yükselen trafik cezalarını yapılandırmak isteyenler peşin ödemeyi tercih ederse ceza asıllarında yüzde 25 indirim yapılacak.