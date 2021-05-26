Borcu olana son dakika vatandaşı mest eden haber: KDV, MTV, ÖTV affı geldi mi? Borçlar siliniyor, faiz ve anapara ödemelerinde...

Borcu olan vatandaşlar için iyi haber geldi. Birçok kişi özellikle pandeminin de etkisiyle, var olan borçlarını ödemekte zorluk çekiyor. Bazı borçlar ise ödenememesi nedeniyle yıllar içinde gelen faiz ve cezalar nedeniyle ödenemez duruma geldi. Devlet tarafından borcu olan vatandaşlar için önemli bir kolaylık hayata geçirildi.