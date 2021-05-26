5 milyon bekliyordu! KYK yapılandırma | KYK borçları son dakika silindi mi? Yapılandırılacak mı? | Öğrenim kredisi yapılandırma şartları

Bu tarih günün şartlarına göre uzatılabilir. Yapılandırma anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirim söz konusu değil. Geciken dönem için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Bu da daha önce aylık işletilen yüzde 1.40'lık gecikme faizinden çok daha düşük bir orana işaret ediyor.