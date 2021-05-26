5 milyon bekliyordu! KYK yapılandırma | KYK borçları son dakika silindi mi? Yapılandırılacak mı? | Öğrenim kredisi yapılandırma şartları
Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin, öğrenim hayatı boyunca aldıkları ve mezuniyetlerinin ardından iki yıl geçmesinin ardından ödemeye başladıkları KYK öğrenim kredisi hakkında meclise sunulan yapılandırma teklifi, borcu olan yaklaşık 5 milyon kişi için umut kaynağı oldu. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor. Peki KYK yapılandırma | KYK borçları silinecek mi? Yapılandırılacak mı? | Öğrenim kredisi yapılandırma koşulları ve tüm detaylar…
Birçok öğrencinin mezuniyetten sonra kara karar düşündüğü öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili güzel haber geldi. KYK borçlarının yapılandırma kararı çerçevesinde yapılandırma sonrası Pandemi süreci nedeni ile taksitler için 1 yıl erteleme kararı konuşulanlar arasında yerini aldı. Bu kapsamda yapılandırma yapan öğrenciler taksit ödemelerine 1 yıl sonra başlayabilecek. Peki, KYK borç yapılandırma e- devlet üzerinden mi yapılır? KYK borç faizleri silinecek mi? KYK borç ödeme nasıl yapılır? İşte KYK borç sorgulama ekranı! KYK borcu nedir? İşte detaylar haberimizde…
KYK YAPILANDIRMA | KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesi, KYK borcunu bir süredir ödeyemeyen kişilere uygulanan gecikme zammı ve faizler üzerinde uygulanacak. Anaparaya bir etkisi olmayan yapılandırma paketi, borcunu ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon üniversite mezununa da önemli bir kolaylık sağlıyor.
Bu tarih günün şartlarına göre uzatılabilir. Yapılandırma anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirim söz konusu değil. Geciken dönem için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Bu da daha önce aylık işletilen yüzde 1.40'lık gecikme faizinden çok daha düşük bir orana işaret ediyor.