Öğrencilere 5.104 TL para ödülü! Takdir teşekkür alana karne hediyesi! İlkokul, ortaokul... Başarı Teşvik Programı BAŞVURU FORMU!
Takdir teşekkür alanlar yaşadı! Karnesinde başarı gösteren tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Başarı Teşvik Programı ile ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ödüllendirilecek. Bu öğrencilere 5.104 TL, 8.500 TL, ve asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başarı Teşvik Programı kapsamında başarılı öğrencilere ödül ve karne hediyesi olarak nakit ödeme yapılacağını duyurmasının ardından detaylar merak konusu oldu. Yeni açıklama geldi! Bakan Yanık tüm bilgileri aktardı. İşte Başarı Teşvik Programına dair bilgiler.
Öğrencilere güzel haber devletten! Karnesinde başarı gösteren öğrencilere para ödülü verilecek. Öğrencileri başarıya teşvik amacıyla hazırlanan Başarı Teşvik Programı kapsamında İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine farklı miktarda ödeme yapılacak. Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelirken, detayları Bakan Yanık tek tek açıkladı. Haberi duyan öğrenciler ve velileri Başarı Teşvik Programı hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir? Başarı Teşvik Programı şartları neler? Başvuru formu var mı? İşte yanıtları...
Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı"nın tüm detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında geçtiğimiz günlerde şu bilgi vermişti:
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.
Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.
YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.
Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.