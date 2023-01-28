Tarım Kredi 27-31 Ocak FİYAT LİSTESİ! Bugün yarın bitiyor! İNDİRİM GIRLA GELDİ! Cüzdanını kapan koşacak!

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim 31 Ocak 2023 tarihine kadar sürecek. Kaçırmadan almak isteyenler için indirime giren tüm ürünleri haberimizde derledik. Bu hafta gıda ürünlerinde 40'ın üzerinde üründe indirim uygulandı. İşte Tarım Kredi 27-31 Ocak FİYAT LİSTESİ...