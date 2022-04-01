Borçsuz ev almak isteyenlere müjde! SGK bu yıl faizsiz konut kredisi veriyor kampanya başlattı! Başvurular direkt Ziraat Bankası şubelerine yapılacak
Sosyal Güvenlik Kurumu kısaca SGK sıfır faizli konut kredisi alma imkanı sunuyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ilgilendiriyor. Güzel haber geldi. SGK kampanya başlattı. Faizsiz SGK konut kredisinden faydalanmak isteyen hak sahipleri direkt T.C. Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunacak. Peki, SGK faizsiz konut kredisi nasıl alınır, şartları neler? Kimler SGK konut kredisi alabilir? İşte SGK sıfır faizli konut kredisi başvuru detayları…
SGK'nın bazı desteklerini halen bir çok kişi bilmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan haklardan bir tanesi de sıfır faizli konut kredisi. 2022 yılında da devam eden bu uygulama için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılabiliyor. Belirtilen şartları karşılayanlara da özel faizsiz kredi veriliyor. Bankaların yüksel faizleri nedeniyle ev alma hayallerini sık sık erteleyenler için doğru zaman! Peki ama SGK sıfır faizli konut kredisinden kimler faydalabilir? İşte kredi, başvuru ve geri ödeme hakında bilgiler...
FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN YARARLANACAK HAK SAHİPLERİ KİMLERDİR?
👉5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması
👉Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların
👉Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
👉Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
👉Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,
👉İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,
👉684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin
Faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.
KREDİDEN YARARLANACAK HAK SAHİPLERİ ARASINDA ÖNCELİK SIRALAMASI NASILDIR?
Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde öncelikle;
a) Malulün kendisine,
b) Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine,
c) Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken,
ç) Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına,
konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilmektedir.
FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlara "Hak Sahipliği Belgesi" ve "TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi" düzenlenmekteydi. Ancak, Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır.