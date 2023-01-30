2.750 TL + 1.100 TL maaşınıza ekleyin! Emekliler 3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu yapan çalışmayı bırakıp keyif çatacak! SGK'dan hemen başvurun...

SİGORTA SİSTEMİ FARK ETMİYOR

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı fark etmeden başvuruda bulunabilirsiniz. Zaten daha önceden emekli olan bir kadın, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alma hakkı kazanıyor.