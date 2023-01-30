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Haberler Ekonomi 2.750 TL + 1.100 TL maaşınıza ekleyin! Emekliler 3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu yapan çalışmayı bırakıp keyif çatacak! SGK'dan hemen başvurun...

2.750 TL + 1.100 TL maaşınıza ekleyin! Emekliler 3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu yapan çalışmayı bırakıp keyif çatacak! SGK'dan hemen başvurun...

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm sigorta sistemlerinden şartlar uyarsa 3 maaş alma hakkı bulunuyor.

takvim.com.tr
30.01.2023 15:10 - Son Güncelleme: 30.01.2023 15:11
2.750 TL + 1.100 TL maaşınıza ekleyin! Emekliler 3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu çalışmayı bırakıp yapan keyif çatacak! SGK’dan hemen başvurun...

SGK'dan emeklilere 3 maaş müjdesi! 2023 maaşlarına zam gelmesiyle diğer ödemelerde de artışlar yaşandı. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm sigorta sistemlerinden şartlar uyarsa 3 maaş alma hakkı bulunuyor. İşte SGK'dan emekli maaşı almak isteyenler için yapmanız gerekenler...

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2.750 TL + 1.100 TL maaşınıza ekleyin! Emekliler 3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu çalışmayı bırakıp yapan keyif çatacak! SGK’dan hemen başvurun...

3 maaş almak isteyen emeklilerin SGK'ya dilekçe ile başvuru yapması yeterli oluyor.

2.750 TL + 1.100 TL maaşınıza ekleyin! Emekliler 3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu çalışmayı bırakıp yapan keyif çatacak! SGK’dan hemen başvurun...

SİGORTA SİSTEMİ FARK ETMİYOR

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı fark etmeden başvuruda bulunabilirsiniz. Zaten daha önceden emekli olan bir kadın, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alma hakkı kazanıyor.

2.750 TL + 1.100 TL maaşınıza ekleyin! Emekliler 3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu çalışmayı bırakıp yapan keyif çatacak! SGK’dan hemen başvurun...

Vefat eden kişinin Bağkur emeklisi, kadının SSK emeklisi olması durumunda dul aylığı veriliyor. Dul emekli kişi, eşinin maaşının yüzde 50'sini alabiliyor. Vefat eden eş Emekli Sandığı'na bağlı ise maaşların yüzde 75'i yatırılıyor.

2.750 TL + 1.100 TL maaşınıza ekleyin! Emekliler 3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu çalışmayı bırakıp yapan keyif çatacak! SGK’dan hemen başvurun...

Vefat eden eşin Ekim 2008'den sonra sigortalı olması halinde, 5 yıldan beri sigortasının bulunması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor.

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