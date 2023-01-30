2.750 TL + 1.100 TL maaşınıza ekleyin! Emekliler 3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu yapan çalışmayı bırakıp keyif çatacak! SGK'dan hemen başvurun...
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm sigorta sistemlerinden şartlar uyarsa 3 maaş alma hakkı bulunuyor.
30.01.2023 15:10 - Son Güncelleme: 30.01.2023 15:11
SGK'dan emeklilere 3 maaş müjdesi! 2023 maaşlarına zam gelmesiyle diğer ödemelerde de artışlar yaşandı. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm sigorta sistemlerinden şartlar uyarsa 3 maaş alma hakkı bulunuyor. İşte SGK'dan emekli maaşı almak isteyenler için yapmanız gerekenler...