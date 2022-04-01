Borç aramaya son! QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor

İlk defa banka müşterisi olanlara özel hoş geldin kredileri ile cazip seçenekler sunan birçok banka, özellikle dijital kanallar üzerinden başvurularını yapanlara özel en avantajlı oranlarla kredi sağlıyor. 5.000 TL'ye kadar %0 faiz oranları, 10 bin TL'ye kadar da yüzde 0,98'e kadar düşen faiz oranları ile krediler sunuluyor.