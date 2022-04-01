Borç aramaya son! QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 0'a kadar düşürüldü. Son olarak QNB Finansbank'tan da duyurulan aylık düşük faizli kredi fırsatı ile vatandaşların nakit ihtiyaçlarına çözüm sunulduğu aktarıldı. Mart ayında duyurulan Akbank, ING, Garanti BBVA gibi Türkiye'nin önde gelen bankalarının faizsiz ve düşük faizli ihtiyaç kredilerinin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Peki, faizsiz 5.000 lira ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? En uygun ihtiyaç kredisi kampanyaları
01.04.2022 09:23 - Son Güncelleme: 01.04.2022 09:23
İlk defa banka müşterisi olanlara özel hoş geldin kredileri ile cazip seçenekler sunan birçok banka, özellikle dijital kanallar üzerinden başvurularını yapanlara özel en avantajlı oranlarla kredi sağlıyor. 5.000 TL'ye kadar %0 faiz oranları, 10 bin TL'ye kadar da yüzde 0,98'e kadar düşen faiz oranları ile krediler sunuluyor.
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Faizlerini Düşürdü!
QNB Finansbank yeni müşterilerine özel %0,98 faiz oranları ve 12 ay vade olanakları ile 10.000 TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu.