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Haberler Ekonomi Borç aramaya son! QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor

Borç aramaya son! QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 0'a kadar düşürüldü. Son olarak QNB Finansbank'tan da duyurulan aylık düşük faizli kredi fırsatı ile vatandaşların nakit ihtiyaçlarına çözüm sunulduğu aktarıldı. Mart ayında duyurulan Akbank, ING, Garanti BBVA gibi Türkiye'nin önde gelen bankalarının faizsiz ve düşük faizli ihtiyaç kredilerinin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Peki, faizsiz 5.000 lira ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? En uygun ihtiyaç kredisi kampanyaları

takvim.com.tr
01.04.2022 09:23 - Son Güncelleme: 01.04.2022 09:23
Borç aramaya son! QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor

İlk defa banka müşterisi olanlara özel hoş geldin kredileri ile cazip seçenekler sunan birçok banka, özellikle dijital kanallar üzerinden başvurularını yapanlara özel en avantajlı oranlarla kredi sağlıyor. 5.000 TL'ye kadar %0 faiz oranları, 10 bin TL'ye kadar da yüzde 0,98'e kadar düşen faiz oranları ile krediler sunuluyor.

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Borç aramaya son! QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Faizlerini Düşürdü!

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel %0,98 faiz oranları ve 12 ay vade olanakları ile 10.000 TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu.

Borç aramaya son! QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor

Bankaların son dönemde ezber bozan kredi kampanyalarını duyurmasının ardından yüzde 1'in altında gelen faiz açıklaması ile en uygun ihtiyaç kredisini sunmaya devam ediyor.

Borç aramaya son! QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor

QNB Mobil üzerinden veya şubelerden ya da web sitesini kullanarak başvuru yapan tüm vatandaşlar, yeni müşteri olma sürecini tamamlayarak aylık yüzde 0,98 faiz oranları ile kredi kullanabilecek.

Borç aramaya son! QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA şubeye bile gitmeden kefilsiz, faizsiz anında 5.000 TL para veriliyor

Bankaların Faizsiz Kredileri Devam Ediyor!

5.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyuran birçok banka vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

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