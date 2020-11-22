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Ülkeler işbirliği yapmak için sıraya girdi! Türkiye'den istediler...

Havacılık sektöründe yaptığı çalışmalarla dünyanın önemli ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, gelişmekte olan 8 Müslüman ülkenin kurduğu Gelişen 8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) uçak sanayilerinin merkezi ve teknik bakım üssü oluyor. Son dakika haberine göre, D-8 ülkeleri hem savaş hem de ticari uçak üretilmesi ve bakımı konusunda Türkiye'yle işbirliği yapmak istiyor.

22.11.2020 09:26 - Son Güncelleme: 22.11.2020 09:35
Ülkeler sıraya girdi! Türkiye'den istediler...

Havacılık sektöründe yaptığı çalışmalarla dünyanın önemli ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, gelişmekte olan 8 Müslüman ülkenin kurduğu Gelişen 8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) uçak sanayilerinin merkezi ve teknik bakım üssü oluyor.

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Ülkeler sıraya girdi! Türkiye'den istediler...

Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşan örgütün sivil havacılık otoritelerinin yaptığı toplantıda 8 ülkenin havacılık alanında işbirliğinin artırılması ve bakım onarım konularında Türkiye'nin bu ülkelere bakım tesisleri kurması planlandı.

Ülkeler sıraya girdi! Türkiye'den istediler...

Tokel, "Türkiye'nin uçak bakımı konusunda tesisler kurması istendi. Aşgabat'ta ve başka merkezlerde 'Gelin uçak bakım fabrikaları kurun' diyorlar. Sadece F-16 uçaklarının bakım faaliyetinden yılda 1 milyar dolar gelir. Bu ülkelerde sivil ve askeri yüzlerce uçak var. Ayrıca Malezya ve Endonezya'nın savaş uçağı ihtiyacı var. Bizim MMU uçağımıza ilgi gösteriyorlar. Virüs sıkıntısı bittiğinde bu ülkelerle önemli projeler yapılacak" dedi.

Ülkeler sıraya girdi! Türkiye'den istediler...

Malezya ve Endonezya İşkonseyi Başkan Yardımcısı olarak bu ülkelerle birçok toplantı yaptığını söyleyen Tokel, "Bugüne kadar bu ülkeler ortak proje yapmamışlar. Siyasi ya da ekonomik nedenleri var. Ama şimdilerde işbirliği fikri güçleniyor. Pakistan her aşamada Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu söylüyor. Malezya'nın bizimle ilişkileri çok iyi, yatırım yapmayı düşünüyor" diye konuştu.

Ülkeler sıraya girdi! Türkiye'den istediler...

TEK OTORİTE OLALIM
Birkaç ay önce Pakistan'da D-8'in sivil havacılık otoriteleriyle bir toplantı yaptıklarını anlatan Tokel, şöyle devam etti:

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