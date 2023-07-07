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Bölgede dengeler değişecek! 29 petrol 12 doğal gaz sahası keşfedildi... Libyalı bakan duyurdu: Öncelik Türkiye'nin

Akdeniz'de dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun gelecek yıl uluslararası şirketleri Libya'da sismik araştırmalar için davet edeceğini, önceliğin de Türk şirketlerinde olduğunu söyledi. Libya'da günlük petrol üretiminin 70'li yıllarda 3 milyona kadar çıktığını hatırlatan Avn, NOC'un verilerine göre kara ve denizlerde 29 yeni petrol sahası, 12 de doğal gaz sahasının keşfedildiğini aktardı. İşte detaylar...

07.07.2023 17:20 - Son Güncelleme: 07.07.2023 17:20
Bölgede dengeler değişecek! 29 petrol 12 doğal gaz sahası keşfedildi... Libyalı bakan duyurdu: Öncelik Türkiye’nin

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz keşifleriyel enerji alanında yaptığı hamleler dünyada da etkisini göstermeye başlıyor. Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun gelecek yıl uluslararası şirketleri Libya'da sismik araştırmalar için davet edeceğini, önceliğin de Türk şirketlerinde olduğunu söyledi.

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Bölgede dengeler değişecek! 29 petrol 12 doğal gaz sahası keşfedildi... Libyalı bakan duyurdu: Öncelik Türkiye’nin

TÜRKİYE'NİN SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİLERİ VAR VE LİBYA'YA DAHA YAKIN

Dünya'da sismik araştırma gemilerinin ABD, Norveç, İtalya gibi sayılı ülkelerde olduğunu hatırlatan Libyalı Bakan, Türkiye'nin ABD ve Norveç gibi ülkelere göre Libya'ya daha yakın bir konumda yer aldığına dikkati çekti.

Bölgede dengeler değişecek! 29 petrol 12 doğal gaz sahası keşfedildi... Libyalı bakan duyurdu: Öncelik Türkiye’nin

Bakan Avn, NOC yönetimine petrol ve doğal gaz keşiflerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapılması talebinde bulunduğunu belirterek, "Libya toprakları ve denizlerinin yüzde 30-40'ında henüz petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yapılmadı. Bahsettiğim yerlerde herhangi bir sismik çalışma dahi gerçekleştirilmiş değil." diye konuştu.

Bölgede dengeler değişecek! 29 petrol 12 doğal gaz sahası keşfedildi... Libyalı bakan duyurdu: Öncelik Türkiye’nin

LİBYA, OPEC'İN PETROL ÜRETİMİNİ AZALTMA KARARININ DIŞINDA TUTULDU

Libya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) geçen yıl aldığı "petrol üretimini azaltma kararının" dışında tutulduğunu hatırlatan Avn, Libya'nın ihtiyaçları için finansmana gereksinim duyduğunu, günümüz ekonomik şartlarında petrol üretiminin azaltılması kararının zaten uygulanamayacağını kaydetti.

Bölgede dengeler değişecek! 29 petrol 12 doğal gaz sahası keşfedildi... Libyalı bakan duyurdu: Öncelik Türkiye’nin

Avn, iki ana nedenle petrol üretimini azaltmalarının mümkün olmadığını, bunlardan ilkinin, Libya'ya uygulanan kota seviyesine dahi çıkamamaları ikincisinin ise Libya'nın halihazırdaki ekonomik durumu olduğunu kaydetti.

Avn, Libya'ya uygulanan kotaya çıkıldığında OPEC'e kotanın yükseltilmesi için müracaat edeceklerini kaydetti.

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