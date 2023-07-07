Bölgede dengeler değişecek! 29 petrol 12 doğal gaz sahası keşfedildi... Libyalı bakan duyurdu: Öncelik Türkiye'nin
Akdeniz'de dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun gelecek yıl uluslararası şirketleri Libya'da sismik araştırmalar için davet edeceğini, önceliğin de Türk şirketlerinde olduğunu söyledi. Libya'da günlük petrol üretiminin 70'li yıllarda 3 milyona kadar çıktığını hatırlatan Avn, NOC'un verilerine göre kara ve denizlerde 29 yeni petrol sahası, 12 de doğal gaz sahasının keşfedildiğini aktardı. İşte detaylar...
Türkiye'nin petrol ve doğal gaz keşifleriyel enerji alanında yaptığı hamleler dünyada da etkisini göstermeye başlıyor. Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun gelecek yıl uluslararası şirketleri Libya'da sismik araştırmalar için davet edeceğini, önceliğin de Türk şirketlerinde olduğunu söyledi.
Bakan Avn, NOC yönetimine petrol ve doğal gaz keşiflerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapılması talebinde bulunduğunu belirterek, "Libya toprakları ve denizlerinin yüzde 30-40'ında henüz petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yapılmadı. Bahsettiğim yerlerde herhangi bir sismik çalışma dahi gerçekleştirilmiş değil." diye konuştu.
LİBYA, OPEC'İN PETROL ÜRETİMİNİ AZALTMA KARARININ DIŞINDA TUTULDU
Libya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) geçen yıl aldığı "petrol üretimini azaltma kararının" dışında tutulduğunu hatırlatan Avn, Libya'nın ihtiyaçları için finansmana gereksinim duyduğunu, günümüz ekonomik şartlarında petrol üretiminin azaltılması kararının zaten uygulanamayacağını kaydetti.
Avn, iki ana nedenle petrol üretimini azaltmalarının mümkün olmadığını, bunlardan ilkinin, Libya'ya uygulanan kota seviyesine dahi çıkamamaları ikincisinin ise Libya'nın halihazırdaki ekonomik durumu olduğunu kaydetti.
Avn, Libya'ya uygulanan kotaya çıkıldığında OPEC'e kotanın yükseltilmesi için müracaat edeceklerini kaydetti.