Bölgede dengeler değişecek! 29 petrol 12 doğal gaz sahası keşfedildi... Libyalı bakan duyurdu: Öncelik Türkiye’nin

Bakan Avn, NOC yönetimine petrol ve doğal gaz keşiflerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapılması talebinde bulunduğunu belirterek, "Libya toprakları ve denizlerinin yüzde 30-40'ında henüz petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yapılmadı. Bahsettiğim yerlerde herhangi bir sismik çalışma dahi gerçekleştirilmiş değil." diye konuştu.