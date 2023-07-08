ŞOK aktüel ürünleri yayında! 119 TL'den satışa çıktı! 8 Temmuz indirimi başladı elektronik aletlerde fiyatlar düştü! Giyim, oyuncak, beyaz eşya...

8 Temmuz geldi ŞOK indirimi duyuruldu. Her gün farklı zincir marketler yeni indirimlini açıklıyor. ŞOK marketleri de bu haftanın güncel kataloğunu yayımladı. Çeyizlik ürünler, temizlik malzemeleri, çocuk oyuncakları, giyim derken yüzden fazla üründe indirim başladı. Evini yenilemek isteyenler, temizlik ürünlerini uygun fiyata almak isteyenler, çocuğuna, bebeğine oyuncaklar almak isteyenler bu hafta ŞOK markete uğrasın! Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte sorunun cevabı ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste.