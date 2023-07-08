ŞOK aktüel ürünleri yayında! 119 TL'den satışa çıktı! 8 Temmuz indirimi başladı elektronik aletlerde fiyatlar düştü! Giyim, oyuncak, beyaz eşya...
ŞOK 8- 11 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste yayımlandı. En ucuz gıda ve elektronik ürünleri almak isteyenler zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor. Bu hafta ŞOK marketlerinde hem gıda hem de elektronik aletler indirimde! ALTUS ALK-1251 12000 BTU INVERTER KLİMA 10699 TL, Altus AL 5803 ML 800 Devir 5 Kg Beyaz Çamaşır Makinesi 5999 TL, Altus AL 434 P 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 6999 TL'ye düştü. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunuldu. İşte ŞOK yeni katalog.
08.07.2023 10:50 - Son Güncelleme: 08.07.2023 10:54
8 Temmuz geldi ŞOK indirimi duyuruldu. Her gün farklı zincir marketler yeni indirimlini açıklıyor. ŞOK marketleri de bu haftanın güncel kataloğunu yayımladı. Çeyizlik ürünler, temizlik malzemeleri, çocuk oyuncakları, giyim derken yüzden fazla üründe indirim başladı. Evini yenilemek isteyenler, temizlik ürünlerini uygun fiyata almak isteyenler, çocuğuna, bebeğine oyuncaklar almak isteyenler bu hafta ŞOK markete uğrasın! Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte sorunun cevabı ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste.
ŞOK 8-11 TEMMUZ 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK'ta bu hafta;
Nuvo İnce Saç Düzleştirici 449 TL
Kadın Tek Bant Terlik 64,95 TL
Kadın Gecelik Düğmeli 119 TL