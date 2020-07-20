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20 bin TL'ye araba! Hem de bakanlık satıyor!

Araba almak isteyenler ve fiyatların yüksekliğinden yakınanlar Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sistemi üzerinden sattığı arabalara yöneldi. Söz konusu arabalar gümrüklerde bulunuyor ve 20 bin TL fiyatı olanlar bile var. İşte detaylar…

20.07.2020 09:27 - Son Güncelleme: 20.07.2020 09:30
20 bin TL'ye araba! Hem de bakanlık satıyor!

Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden satışlarına devam ediyor. Gümrüğe takılan otomobillerin de satışı e-ihale tarafından gerçekleştiriliyor.

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20 bin TL'ye araba! Hem de bakanlık satıyor!

İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor

20 bin TL'ye araba! Hem de bakanlık satıyor!

İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

İşte ucuza ihaleye çıkan araçlar

20 bin TL'ye araba! Hem de bakanlık satıyor!

Volkswagen Passat 1998 model 20250 lira

20 bin TL'ye araba! Hem de bakanlık satıyor!

Renault Scenic 2003 model 32000 lira

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