Bodrum’da turist patlaması yaşanacak! Bayram hareketliliği

Yurt içinden ve yurt dışından Bodrum'a hava yoluyla gelişlerin yoğun olduğunu belirten TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "29 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda günlük 24 olan sefer sayısı 50'ye çıkacak. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere birçok havayolu şirketi bayram tatili talebini karşılamak üzere ek sefer düzenleyecek. Bu tarihlerde Milas-Bodrum Havalimanı'nda yaklaşık 75 bin iç hat yolcusu bekleniyor" dedi.