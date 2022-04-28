Resmen açıklandı! Bayrama nakit para ile girin! 90 gün erteleme imkanı ile 40.000 TL hesaplara yatıyor!

Bir süredir ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü alım gücü düşen ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyacı artan vatandaşlar, bu yıl 2 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına makul çerçevede bir kampanya arayışı içerisine girdiler. Bu noktada kendini gösteren Vakıfbank, bayram için özel bir hizmet geliştirdiğini duyurarak vatandaşlara nakit hizmeti sunacağını açıkladı.