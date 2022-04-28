📣A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı'na özel indirimler! 📢2 litre ayçiçek yağı 74,90 TL'den satılacak! Süt, yoğurt, peynir...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar temel gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle son günlerde ayçiçek yağı fiyatları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor ve A101 indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor. 2 litre ayçiçek yağı 74,90 TL'den satılacak ve A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı'na özel indirimleri haberimizdeki güncel katalogtan inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. Süt, yoğurt, peynir gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra A101 şubelerinde yarın itibariyle tekstil, teknolojik seçeneklere de ulaşabilirsiniz.