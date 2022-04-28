📣A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı'na özel indirimler! 📢2 litre ayçiçek yağı 74,90 TL'den satılacak! Süt, yoğurt, peynir...
A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Nisan Perşembe gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Tüm illerden vatandaşlar evine en yakın şubeye gitmeden önce güncel kataloğu incelemek ve alacaklarının listesini yapmak istiyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan Bayramı'na özel seçenekler yer alırken peynir, süt, yoğurt fiyatları oldukça merak ediliyor. en çok araştırılanlar arasında ise ayçiçek yağı var ve A101 marketlerde yarın itibariyle 2 litre ayçiçek yağı 74,90 TL'den satılacak.
28.04.2022 10:45 - Son Güncelleme: 28.04.2022 10:45
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar temel gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle son günlerde ayçiçek yağı fiyatları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor ve A101 indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor. 2 litre ayçiçek yağı 74,90 TL'den satılacak ve A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı'na özel indirimleri haberimizdeki güncel katalogtan inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. Süt, yoğurt, peynir gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra A101 şubelerinde yarın itibariyle tekstil, teknolojik seçeneklere de ulaşabilirsiniz.