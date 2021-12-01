Bitrota nedir, son dakika çöktü mü? Kripto para yatırımcıları şokta! Bir vurgun haberi daha! Ünlü futbolcunun kardeşi de patladı
Kripto para piyasalarında dolandırıcılık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak yerli bir kripto para borsası olan Bitrota'nın 30 bine yakın kişiyi dolandırarak çöktüğü ifade edildi. Türkiye'de kısa süreli aralıklarla benzer durumların görünmesi ise kripto para piyasalarına ilişkin kısıtlama ve düzenlemelerin yapılması konusunu bir kere daha gündeme getirdi. İşte kripto piyasalarında milyarlık vurgunun detayları…
1 Milyar Liralık Vurgunun Perde Arkası
Kayseri merkezli olarak kısa süre önce faaliyete geçirilen kripto para borsası Bitrota, yakın zamanda dolandırıcılık faaliyetinde bulunan; Thodex, Vebitcoin, Ssitemcoin, Hecoin gibi platformalar ile benzer bir taktiği kullandı.
Kısa süre önce çöken sistem sonrasında izini kaybettirdiği öğrenilen Hasan Özkan'ın, 3 yıl önce Kayseri'de Kenan Altun ile şirketi kurduğu ifade edildi.
Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. şirketi tarafından Bitrota adında bir kripto para borsasının faaliyete geçirilmesinin ardından Talent isimli kripto birimi için birçok kişiden para aldığı öğrenildi.
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Adeta Yeni Bir Sadet Zinciri Kurulmuş
Kayseri merkezli faaliyete geçen Bitrota adlı kripto para borsası, kısa zaman önce Talent adlı bir kripto para birimi için geniş çaplı bir çalışmaya başladı. Yüksek kazanç getireceği vaadiyle yatırımcı toplanan Talent için ayrıca şirket tarafından ciddi bir yatırım yapıldığı öğrenildi.