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Bitrota nedir, son dakika çöktü mü? Kripto para yatırımcıları şokta! Bir vurgun haberi daha! Ünlü futbolcunun kardeşi de patladı

Kripto para piyasalarında dolandırıcılık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak yerli bir kripto para borsası olan Bitrota'nın 30 bine yakın kişiyi dolandırarak çöktüğü ifade edildi. Türkiye'de kısa süreli aralıklarla benzer durumların görünmesi ise kripto para piyasalarına ilişkin kısıtlama ve düzenlemelerin yapılması konusunu bir kere daha gündeme getirdi. İşte kripto piyasalarında milyarlık vurgunun detayları&hellip;

takvim.com.tr
01.12.2021 16:18 - Son Güncelleme: 01.12.2021 16:18
Bitrota nedir, son dakika çöktü mü? Kripto para yatırımcıları şokta! Bir vurgun haberi daha! Ünlü futbolcunun kardeşi de patladı

1 Milyar Liralık Vurgunun Perde Arkası

Kayseri merkezli olarak kısa süre önce faaliyete geçirilen kripto para borsası Bitrota, yakın zamanda dolandırıcılık faaliyetinde bulunan; Thodex, Vebitcoin, Ssitemcoin, Hecoin gibi platformalar ile benzer bir taktiği kullandı.

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Bitrota nedir, son dakika çöktü mü? Kripto para yatırımcıları şokta! Bir vurgun haberi daha! Ünlü futbolcunun kardeşi de patladı

30 bine yakın kişiden yüksek kazanç vaadiyle toplanan ve değeri 1 milyar liraya ulaşan vurgun, mağdurların şikayetleri sonrasında ortaya çıktı.

Bitrota nedir, son dakika çöktü mü? Kripto para yatırımcıları şokta! Bir vurgun haberi daha! Ünlü futbolcunun kardeşi de patladı

Kısa süre önce çöken sistem sonrasında izini kaybettirdiği öğrenilen Hasan Özkan'ın, 3 yıl önce Kayseri'de Kenan Altun ile şirketi kurduğu ifade edildi.

Bitrota nedir, son dakika çöktü mü? Kripto para yatırımcıları şokta! Bir vurgun haberi daha! Ünlü futbolcunun kardeşi de patladı

Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. şirketi tarafından Bitrota adında bir kripto para borsasının faaliyete geçirilmesinin ardından Talent isimli kripto birimi için birçok kişiden para aldığı öğrenildi.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Bitrota nedir, son dakika çöktü mü? Kripto para yatırımcıları şokta! Bir vurgun haberi daha! Ünlü futbolcunun kardeşi de patladı

Adeta Yeni Bir Sadet Zinciri Kurulmuş

Kayseri merkezli faaliyete geçen Bitrota adlı kripto para borsası, kısa zaman önce Talent adlı bir kripto para birimi için geniş çaplı bir çalışmaya başladı. Yüksek kazanç getireceği vaadiyle yatırımcı toplanan Talent için ayrıca şirket tarafından ciddi bir yatırım yapıldığı öğrenildi.

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