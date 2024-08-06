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Emekliye yüzde 5 ek ödeme: Her ay ödenen vergi iadesinde maaş sınırı yükseldi! Yeni rakam nasıl hesaplanacak?

Emeklilere her ay verilen ek ödemelerde taban tutar yükseldi. 8.513 liranın altında kök aylıklara önce yüzde 5 ek ödeme verilecek sonra aylık 12.500 TL'ye tamamlanacak.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 07:02 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 07:54
Emekliye yüzde 5 ek ödeme: Her ay ödenen vergi iadesinde maaş sınırı yükseldi! Yeni rakam nasıl hesaplanacak? 1

TBMM'den emekliler için taban maaşın 12.500 TL'ye çıkartılmasından sonra oluşan farklar yarın hesaplara geçecek. Böylece tüm aylıklar seyyanen ödeme ile 12.500 TL'ye tamamlanacak.

Bundan sonra da Ocak ayına kadar en düşük aylık 12.500 TL olarak uygulanacak. Emeklilere Temmuz ayında yapılan yüzde 24.73 oranındaki enflasyon artışı ve memur emeklilerine yapılan yüzde 19.31 oranındaki toplu sözleşme artışları ek ödeme sınırlarını da değiştirdi.

Emekliye yüzde 5 ek ödeme: Her ay ödenen vergi iadesinde maaş sınırı yükseldi! Yeni rakam nasıl hesaplanacak? 2

HER AY ÖDENİYOR
Bilindiği gibi tüm emeklilerin her ay maaşlarına göre yüzde 4 ve yüzde 5 oranında vergi iadesi kapsamında ek ödeme veriliyor. Belli bir seviyenin altındaki kök aylıklara yüzde 5 uygulanırken diğer aylıklar yüzde 4 ek ödeme alıyor. Maaşlar arttıkça bu ek ödeme miktarları da artıyor.

Emekliye yüzde 5 ek ödeme: Her ay ödenen vergi iadesinde maaş sınırı yükseldi! Yeni rakam nasıl hesaplanacak? 3

NASIL HESAPLANIYOR
Örneğin Haziran ayında 15 bin lira kök aylığı olan bir emeklinin hesabına yüzde 4 ek ödemeyle birlikte 15.600 TL yatırılıyordu. Bu emeklinin Temmuz ayında kök aylığı yüzde 24.73 oranında artırılarak 18 bin 710 TL'ye yükseldi. Bu durumda emekliye yüzde 4 ek ödemeyle birlikte 19 bin 459 TL yatırılmaya başlandı. Böylece 600 lira olan ek ödemesi ise 749 TL'ye yükseldi.

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