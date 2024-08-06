Emekliye yüzde 5 ek ödeme: Her ay ödenen vergi iadesinde maaş sınırı yükseldi! Yeni rakam nasıl hesaplanacak?

1 TBMM'den emekliler için taban maaşın 12.500 TL'ye çıkartılmasından sonra oluşan farklar yarın hesaplara geçecek. Böylece tüm aylıklar seyyanen ödeme ile 12.500 TL'ye tamamlanacak. Bundan sonra da Ocak ayına kadar en düşük aylık 12.500 TL olarak uygulanacak. Emeklilere Temmuz ayında yapılan yüzde 24.73 oranındaki enflasyon artışı ve memur emeklilerine yapılan yüzde 19.31 oranındaki toplu sözleşme artışları ek ödeme sınırlarını da değiştirdi.

2 HER AY ÖDENİYOR

Bilindiği gibi tüm emeklilerin her ay maaşlarına göre yüzde 4 ve yüzde 5 oranında vergi iadesi kapsamında ek ödeme veriliyor. Belli bir seviyenin altındaki kök aylıklara yüzde 5 uygulanırken diğer aylıklar yüzde 4 ek ödeme alıyor. Maaşlar arttıkça bu ek ödeme miktarları da artıyor.