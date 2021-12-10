45 meslekte erken emeklilik mümkün! Yıpranma payından 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte o meslekler ve SGK başvuru şartları…

Milyonlarca çalışan uzun yıllar verdiği emeğin karşılığını kısa zamanda almak istiyor ve özellikle 45 meslekte erken emeklilik hangi meslekler hangileri araştırmasını yapıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı şartları taşıyan kişilere bu hakkı daha erken veriyor, doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra yıpranma payı fazla olan mesleklerde çalışanlar yararlanabiliyor. Dolayısıyla siz de bu mesleklerde çalışıyorsanız Yıpranma payından 8 yıl erken emeklilik mümkün oluyor. SGK başvuru şartlarının neler olduğunu ve diğer tüm bilgileri haberimizde derledik.