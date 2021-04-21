Uzmandan Bitcoin için korkunç kehanet: Bitcoin 20 bin dolara düşecek! Yüzde 50 değer kaybedecek! Son yılların en kötüsü...
Kripto para piyasasının gözde yatırım araçlarından Bitcoin, son zamanlarda düşüşe geçmesiyle yatırımcısını şoke etti.2 gündür ani bir düşüşe geçen Bitcoin fiyatları altcoinleri de etkiledi. Bu noktada, Bitcoin ve Alt coin'lerdeki aşağı yönlü hareketlilik akıllarda pek çok soru işaretine sebep oldu. Guggenheim Partners CIO'su Scott Minerd Bitcoin ile ilgili korkunç bir kehanette bulundu. Kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi olan Bitcoin'in kısa vadede yüzde 50 oranında düşüşe geçeceğini öngördü. Bitcoin fiyatlarının 20-30 binlere kadar gerileceğini duyurdu. İşte detaylar!
Son günlerde Bitcoin fiyatlarında yaşanan korkunç düşüşün ardından kripto para piyasalarındaki son gelişmeler akşam saatlerinde de merak ediliyor. 4-5 gündür ani bir düşüşe geçen Bitcoin fiyatları altcoinleri de etkiledi. Bu noktada, Bitcoin ve Alt coin'lerdeki aşağı yönlü hareketlilik akıllarda pek çok soru işaretine sebep oldu. Yatırımcısı kripto paralardaki sert düşüşün ve olumsuz dalgalanmanın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Bu gelişmlerin ardından Guggenheim Partners CIO'su Scott Minerd uzun vadede Bitcoin'de yükseliş beklediğini ancak son dönemde 'çok fazla ve çok hızlı' yükselen kripto para biriminde yüzde 50'lik düşüş olabileceğini söyledi!
Guggenheim Partners CIO'su Scott Minerd uzun vadede Bitcoin'de yükseliş beklediğini ancak son dönemde 'çok fazla ve çok hızlı' yükselen kripto para biriminde yüzde 50'lik düşüş olabileceğini söyledi. Bitcoin geçen hafta 65 bin dolara yaklaşarak tüm zamanların zirvesini görmesinin ardından bugün 55 bin dolar civarında işlem görüyor.
"BITCOIN 20 - 30 BİNLERE ÇEKİLECEK!"
Bitcoin'in 20 - 30 binlere çekilebileceğini kaydeden Minerd "Bu da yüzde 50'lik düşüş anlamına geliyor. Bitcoin'de daha önce bu tarz düşüşleri gördük." şeklinde konuştu. Minerd, fiyatlarım uzun vadede ise yükseleceğini, 400 bin - 600 bin dolar aralığına ulaşabileceğini de öngördü.