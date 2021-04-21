Uzmandan Bitcoin için korkunç kehanet: Bitcoin 20 bin dolara düşecek! Yüzde 50 değer kaybedecek! Son yılların en kötüsü...

Son günlerde Bitcoin fiyatlarında yaşanan korkunç düşüşün ardından kripto para piyasalarındaki son gelişmeler akşam saatlerinde de merak ediliyor. 4-5 gündür ani bir düşüşe geçen Bitcoin fiyatları altcoinleri de etkiledi. Bu noktada, Bitcoin ve Alt coin'lerdeki aşağı yönlü hareketlilik akıllarda pek çok soru işaretine sebep oldu. Yatırımcısı kripto paralardaki sert düşüşün ve olumsuz dalgalanmanın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Bu gelişmlerin ardından Guggenheim Partners CIO'su Scott Minerd uzun vadede Bitcoin'de yükseliş beklediğini ancak son dönemde 'çok fazla ve çok hızlı' yükselen kripto para biriminde yüzde 50'lik düşüş olabileceğini söyledi!