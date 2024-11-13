1 LT ayçiçek yağı 49 TL! PTT AVM ve Tarım Kredi Market’ten büyük kampanya: TMO 5 LT sıvı yağ fiyatı düştü

Tarım Kredi Marketlerde yoğun ilgi gören ve hızla tükenen 5 litrelik TMO ayçiçek yağı, PTT AVM üzerinden de satışa sunuldu. 135 TL'ye düşen fiyatıyla dikkat çeken ürün, en fazla 10 adet ile sınırlı olarak satın alınabiliyor. Ayrıca, siparişini PTT AVM'den verenler ürünlerini kapılarına teslim alabiliyor.