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1 LT ayçiçek yağı 49 TL! PTT AVM ve Tarım Kredi Market’ten büyük kampanya: TMO 5 LT sıvı yağ fiyatı düştü

Vatandaşın mutfakta en çok tercih ettiği ürünlerden olan ayçiçek yağı için PTT AVM ve Tarım Kredi Market iş birliği yaptı. TMO tarafından sunulan 5 litrelik teneke ayçiçek yağı, sadece 135 TL'ye düşen fiyatıyla satışa açıldı. Stoklarla sınırlı olan bu kampanya, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:03 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:03
1 LT ayçiçek yağı 49 TL! PTT AVM ve Tarım Kredi Market’ten büyük kampanya: TMO 5 LT sıvı yağ fiyatı düştü

Tarım Kredi Marketlerde yoğun ilgi gören ve hızla tükenen 5 litrelik TMO ayçiçek yağı, PTT AVM üzerinden de satışa sunuldu. 135 TL'ye düşen fiyatıyla dikkat çeken ürün, en fazla 10 adet ile sınırlı olarak satın alınabiliyor. Ayrıca, siparişini PTT AVM'den verenler ürünlerini kapılarına teslim alabiliyor.

1 LT ayçiçek yağı 49 TL! PTT AVM ve Tarım Kredi Market’ten büyük kampanya: TMO 5 LT sıvı yağ fiyatı düştü

Tarım Kredi Market, mutfakta sıkça kullanılan TMO 5 LT ayçiçek yağında yeniden indirim yaptı. Marketlerde yoğun talep gören ve hızla tükenen ürün için PTT AVM de devreye girerek, online sipariş imkânı sundu. Ayçiçek yağı bulamayan vatandaşlar, PTT AVM üzerinden satın alıp kapılarına kadar teslim alma avantajına sahip.

1 LT ayçiçek yağı 49 TL! PTT AVM ve Tarım Kredi Market’ten büyük kampanya: TMO 5 LT sıvı yağ fiyatı düştü

SIVI YAĞ FİYATLARI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

  • Tarım Kredi 5 LT Anadolu Ayçiçek Yağı - 268,50 TL
  • Tarım Kredi 1 LT Ayçiçek Yağı - 53,00 TL
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