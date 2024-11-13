1 LT ayçiçek yağı 49 TL! PTT AVM ve Tarım Kredi Market’ten büyük kampanya: TMO 5 LT sıvı yağ fiyatı düştü

Tarım Kredi Marketlerde yoğun ilgi gören ve hızla tükenen 5 litrelik TMO ayçiçek yağı, PTT AVM üzerinden de satışa sunuldu. 135 TL'ye düşen fiyatıyla dikkat çeken ürün, en fazla 10 adet ile sınırlı olarak satın alınabiliyor. Ayrıca, siparişini PTT AVM'den verenler ürünlerini kapılarına teslim alabiliyor.
Tarım Kredi Market, mutfakta sıkça kullanılan TMO 5 LT ayçiçek yağında yeniden indirim yaptı. Marketlerde yoğun talep gören ve hızla tükenen ürün için PTT AVM de devreye girerek, online sipariş imkânı sundu. Ayçiçek yağı bulamayan vatandaşlar, PTT AVM üzerinden satın alıp kapılarına kadar teslim alma avantajına sahip.