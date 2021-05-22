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Altın yatırımcısına önce müjde sonra ters köşe! Tekrar almaya gerek yok diyerek uyardı! Önümüzdeki ay...

Son günlerde yükselişe geçen ancak çizdiği düzensiz grafikle dikkatleri üzerine çekmeye eden altın fiyatlarındaki son durum sık sık yatırımcısı tarafından mercek altına alınıyor. Fiyatlarda hareketli seyir sürerken özellikle yaz aylarının gelmesiyle yatırımcılar fiyatları hangi yöne seyredeceğini merak ediyor. Yakın dönemde çeyrek altın 800 lirayı, Cumhuriyet altını 3.200 lirayı görürken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde yükselişini sürdürüyor. Küresel piyasalarda da altın, 1,840 doların üzerine yükselerek 11 Şubat sonrası zirveyi gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili uyarılarda yaptı ve gram altını 500 lira seviyelerinden almaya gerek yok dedi.

22.05.2021 08:56 - Son Güncelleme: 22.05.2021 09:02
Altın yatırımcısına önce müjde sonra ters köşe! Tekrar almaya gerek yok diyerek uyardı! Önümüzdeki ay...

Altın yatırımcısına önce müjde sonra ters köşe! Tekrar almaya gerek yok diyerek uyardı! Belirli periyotlarda yükselişiyle herkesin dikkatini üzerine çeken altın fiyatları baş döndürmeye devam ediyor. Bu nedenle de yaz ayları öncesi gözler uzmanlar tarafından yapılan uyarılara çevrildi. Son dönemde gram altın 500 liraya, çeyrek altın 800 liraya, Cumhuriyet altını da 3,197 lirayı gördü. Fiyatların inişli çıkışlı seyri elindeki yatırımını satmayı ya da bekletmeyi düşünen büyük ve küçük ölçekteki vatandaşların da kafasını kurcalıyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurlarına dair önemli açıklamalar yaparak altın yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın yatırımcısına önce müjde sonra ters köşe! Tekrar almaya gerek yok diyerek uyardı! Önümüzdeki ay...

600 LİRANIN YOLU AÇILDI

İslam Memiş açıklamasında "Herkes gözünü yukarıya doğru çevirecek. Dolar kurunda 9 TL, gram altında 600 TL ve gümüşte 12 TL öngörülerimin artık yolu açıldı.

Altın yatırımcısına önce müjde sonra ters köşe! Tekrar almaya gerek yok diyerek uyardı! Önümüzdeki ay...

Haziran sonunda gram altın için 600 TL'li rakamları konuşacağız.

Altın yatırımcısına önce müjde sonra ters köşe! Tekrar almaya gerek yok diyerek uyardı! Önümüzdeki ay...

500 LİRADAN GRAM ALTIN ALMAYIN

500 lira seviyesi üzerinden altın almayın. Çünkü bu seviyeler Şubat ayında alanların kaymak yiyecekleri seviyeler. Bu seviyelerden tekrar alıp zarar etmeye gerek yok.

Altın yatırımcısına önce müjde sonra ters köşe! Tekrar almaya gerek yok diyerek uyardı! Önümüzdeki ay...

TERS KÖŞE OLACAK, ATIN 492 LİRAYI GÖRECEK

Çünkü ters köşe olacak. Bu ters köşe de yüksekten altın ve gümüş almamalı. Tekrar kâr satışlarını beklemeli, düzeltmeleri beklemeli. 492 lira seviyesinden bahsediyorum. Ons fiyatında 1845 dolar seviyesinden bahsediyorum.