Altın yatırımcısına önce müjde sonra ters köşe! Tekrar almaya gerek yok diyerek uyardı! Önümüzdeki ay...
Son günlerde yükselişe geçen ancak çizdiği düzensiz grafikle dikkatleri üzerine çekmeye eden altın fiyatlarındaki son durum sık sık yatırımcısı tarafından mercek altına alınıyor. Fiyatlarda hareketli seyir sürerken özellikle yaz aylarının gelmesiyle yatırımcılar fiyatları hangi yöne seyredeceğini merak ediyor. Yakın dönemde çeyrek altın 800 lirayı, Cumhuriyet altını 3.200 lirayı görürken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde yükselişini sürdürüyor. Küresel piyasalarda da altın, 1,840 doların üzerine yükselerek 11 Şubat sonrası zirveyi gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili uyarılarda yaptı ve gram altını 500 lira seviyelerinden almaya gerek yok dedi.
Altın yatırımcısına önce müjde sonra ters köşe! Tekrar almaya gerek yok diyerek uyardı! Belirli periyotlarda yükselişiyle herkesin dikkatini üzerine çeken altın fiyatları baş döndürmeye devam ediyor. Bu nedenle de yaz ayları öncesi gözler uzmanlar tarafından yapılan uyarılara çevrildi. Son dönemde gram altın 500 liraya, çeyrek altın 800 liraya, Cumhuriyet altını da 3,197 lirayı gördü. Fiyatların inişli çıkışlı seyri elindeki yatırımını satmayı ya da bekletmeyi düşünen büyük ve küçük ölçekteki vatandaşların da kafasını kurcalıyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurlarına dair önemli açıklamalar yaparak altın yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu.