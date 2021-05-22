Altın yatırımcısına önce müjde sonra ters köşe! Tekrar almaya gerek yok diyerek uyardı! Önümüzdeki ay...

Altın yatırımcısına önce müjde sonra ters köşe! Tekrar almaya gerek yok diyerek uyardı! Belirli periyotlarda yükselişiyle herkesin dikkatini üzerine çeken altın fiyatları baş döndürmeye devam ediyor. Bu nedenle de yaz ayları öncesi gözler uzmanlar tarafından yapılan uyarılara çevrildi. Son dönemde gram altın 500 liraya, çeyrek altın 800 liraya, Cumhuriyet altını da 3,197 lirayı gördü. Fiyatların inişli çıkışlı seyri elindeki yatırımını satmayı ya da bekletmeyi düşünen büyük ve küçük ölçekteki vatandaşların da kafasını kurcalıyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurlarına dair önemli açıklamalar yaparak altın yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu.