Birkaç güne yerden toplanacak! Altın fiyatları son dakika kriz geçirtmeye başladı! Böyle bir fırsat bir daha gelmez! Neler oluyor? 14-22 ayar bilezik fiyatları
Altın fiyatları son dakika: Binlerce bireyin alımını yaptığı altın, maliyetleriyle büyük bir şok yaşatırken; çeyrek altının maliyeti büyük bir afallamışlık yaşattı. Mayıs ayından sonra büyük bir düzensizliğe giren altın, sene süresince çizgisine gözetemedi. Ons altının bu hafta gözü, ABD enflasyon verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunumda olacakken; gram altında ise 500 lira üzeri hareketin devam etmesi bekleniyor. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 503 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 501 lira seviyesinden başladı. Şu an bulunduğu 1800 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi halinde kısa vadeli temposunu 1835 dolar seviyesine doğru sürdürebilir.
Dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarından sonra ise güncel altın fiyatları merak edildi. Bizlerde takvim.com.tr olarak sizlere güncel olarak altın fiyatlarını hazırladık. Haberimizi okumaya devam ederek; çeyrek, gram, yarım, cumhuriyet gibi altın fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 500 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1801 dolar seviyesinde bulunuyor. Beklentisinin dolar endeksinde beklenen ana trend yükselişinin 2022 yılına sarkması yönünde olduğunu belirten Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Bu senaryo dahilinde de ons altın fiyatının zayıf dolardan destek bulmasını ve 1816 dolar ile 1849 dolar seviyelerini aşması halinde 1900 dolar testini yeniden yapmasını bekliyorum" dedi.