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Birkaç güne yerden toplanacak! Altın fiyatları son dakika kriz geçirtmeye başladı! Böyle bir fırsat bir daha gelmez! Neler oluyor? 14-22 ayar bilezik fiyatları

Altın fiyatları son dakika: Binlerce bireyin alımını yaptığı altın, maliyetleriyle büyük bir şok yaşatırken; çeyrek altının maliyeti büyük bir afallamışlık yaşattı. Mayıs ayından sonra büyük bir düzensizliğe giren altın, sene süresince çizgisine gözetemedi. Ons altının bu hafta gözü, ABD enflasyon verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunumda olacakken; gram altında ise 500 lira üzeri hareketin devam etmesi bekleniyor. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 503 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 501 lira seviyesinden başladı. Şu an bulunduğu 1800 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi halinde kısa vadeli temposunu 1835 dolar seviyesine doğru sürdürebilir.

takvim.com.tr
14.07.2021 08:47 - Son Güncelleme: 14.07.2021 08:47
Birkaç güne yerden toplanacak! Altın fiyatları son dakika kriz geçirtmeye başladı! Böyle bir fırsat bir daha gelmez! Neler oluyor? 14-22 ayar bilezik fiyatları

Dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarından sonra ise güncel altın fiyatları merak edildi. Bizlerde takvim.com.tr olarak sizlere güncel olarak altın fiyatlarını hazırladık. Haberimizi okumaya devam ederek; çeyrek, gram, yarım, cumhuriyet gibi altın fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 500 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1801 dolar seviyesinde bulunuyor. Beklentisinin dolar endeksinde beklenen ana trend yükselişinin 2022 yılına sarkması yönünde olduğunu belirten Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Bu senaryo dahilinde de ons altın fiyatının zayıf dolardan destek bulmasını ve 1816 dolar ile 1849 dolar seviyelerini aşması halinde 1900 dolar testini yeniden yapmasını bekliyorum" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Birkaç güne yerden toplanacak! Altın fiyatları son dakika kriz geçirtmeye başladı! Böyle bir fırsat bir daha gelmez! Neler oluyor? 14-22 ayar bilezik fiyatları

Ons altının bu hafta gözü, ABD enflasyon verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunumda olacakken; gram altında ise 500 lira üzeri hareketin devam etmesi beleniyor.

Birkaç güne yerden toplanacak! Altın fiyatları son dakika kriz geçirtmeye başladı! Böyle bir fırsat bir daha gelmez! Neler oluyor? 14-22 ayar bilezik fiyatları

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 503 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 501 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 504,33 lira seviyesini, en düşük ise 499,94 lira seviyesini gördü.

Birkaç güne yerden toplanacak! Altın fiyatları son dakika kriz geçirtmeye başladı! Böyle bir fırsat bir daha gelmez! Neler oluyor? 14-22 ayar bilezik fiyatları

Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13.06 itibarıyla yüzde 0.64 oranında düşüşle 500,04 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 362 liradan satılıyor.

Birkaç güne yerden toplanacak! Altın fiyatları son dakika kriz geçirtmeye başladı! Böyle bir fırsat bir daha gelmez! Neler oluyor? 14-22 ayar bilezik fiyatları

Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla ons altın fiyatı gerilerken; bugün içerisinde en yüksek 1810 dolar seviyesini, en düşük ise 1799 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.40 oranında düşüşle 1801 dolardan işlem gördü.