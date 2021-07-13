13 Temmuz altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, ata altın, 14-22 ayar bilezik fiyatları!

Gram, çeyrek, yarım, ata altın, 14-22 ayar bilezik fiyatları! 13 Temmuz altın ne kadar oldu? Altın almak veya satmak isteyenler sık sık altın fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Canlı altın fiyatları grafiklerle takip ediliyor. Peki; 13 Temmuz altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, ata altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 kayıpla 496 bin liradan tamamladı.