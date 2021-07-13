13 Temmuz altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, ata altın, 14-22 ayar bilezik fiyatları!
Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar 13 Temmuz altın ne kadar sorusunun yanıtını sorguluyor. Gram, çeyrek, yarım, ata altın 14-22 ayar bilezik fiyatları merak edilen konulardan birisi oluyor. Ülkemizde ve yurt dışındaki gelişmelere göre günlük değişiklik gösteren altın fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 806,00 lira, Cumhuriyet altını 3.299,00 liradan işlem görmüştü.
Gram, çeyrek, yarım, ata altın, 14-22 ayar bilezik fiyatları! 13 Temmuz altın ne kadar oldu? Altın almak veya satmak isteyenler sık sık altın fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Canlı altın fiyatları grafiklerle takip ediliyor. Peki; 13 Temmuz altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, ata altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 kayıpla 496 bin liradan tamamladı.