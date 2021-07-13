Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! 1 Temmuz’da başladı! Hangi banka MTV'ye kaç taksit yapıyor?

ÖNCESİ VE SONRASI

Posta Gazetesi'nin haberine göre, yeni oranlara göre 2018'den önce kayıt ve tescil edilen ve 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin MTV oranı motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağı olanlar için 964 liradan 1.051 liraya çıkmıştı. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1.678 liradan 1.830 liraya, 1601-1800 cc arasında olanlar içinse 2 bin 964 liradan 3 bin 234 liraya yükselmişti. 1801-2000 cc arasında olanlar için de 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001-2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya gelmişti.