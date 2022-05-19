Biriktirdiğiniz 30.000 nakit paranız varsa büyük müjde şimdi geldi! TOKİ'den onlarca ilde hemen teslim ucuz konut fırsatı!
Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden direkt olarak etkilenen sektörlerden birisi olan emlak sektörü hem ikinci el hem de sıfır konutların fahiş fiyatlardan satışa sunulmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren TOKİ, dün itibari ile açık arttırma kapsamında uygun fiyatlı konut satışına başladığını duyurdu. İşte TOKİ'nin açık arttırma ile konut satışı hizmetine ilişkin ayrıntılar
Geçtiğimiz yılın eylül ayında yukarı yönlü hareketler sergilemeye devam eden ve Merkez Bankası'nın piyasa müdahaleleri ile kontrol altına alınmaya çalışılan dolar kuru, kasım ayına gelindiğinde yukarı yönlü hareketlerine hız katmış ve sonuç olarak aralık ayının ikinci haftasında kendi rekoru olan 18 TL seviyesine kadar yükselmişti. Dolar kurunun bu denli hızlı yükselmesi karşısında hareketlenen euro kuru ve altın piyasası da kendi tarihi seviyelerini görmüştü.
Vatandaşların başlarını sokacakları evin kendilerine ait olmasını istemelerinin en doğal isteklerden birisi olduğunu savunan kamu kurumu TOKİ, uygun fiyatlı konut satışı hizmetine bu dönem de devam etme kararı aldı.
Son olarak dün itibari ile başlatmış olduğu açık arttırmayı duyuran TOKİ, açık arttırmanın bugün de süreceğini bildirdi.