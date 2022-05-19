Biriktirdiğiniz 30.000 nakit paranız varsa büyük müjde şimdi geldi! TOKİ’den onlarca ilde hemen teslim ucuz konut fırsatı!

Geçtiğimiz yılın eylül ayında yukarı yönlü hareketler sergilemeye devam eden ve Merkez Bankası'nın piyasa müdahaleleri ile kontrol altına alınmaya çalışılan dolar kuru, kasım ayına gelindiğinde yukarı yönlü hareketlerine hız katmış ve sonuç olarak aralık ayının ikinci haftasında kendi rekoru olan 18 TL seviyesine kadar yükselmişti. Dolar kurunun bu denli hızlı yükselmesi karşısında hareketlenen euro kuru ve altın piyasası da kendi tarihi seviyelerini görmüştü.