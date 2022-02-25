Birikmiş parasını bankada tutanlar! Piyango vurdu! Faizler tek tek değişti 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı

Birçok banka tarafından söz konusu hesaplar için faiz oranları düşürüldü. Ancak hala yüzde 20'nin üzerinde faiz veren bankaların olduğu görülüyor. Öte yandan aralık ayından itibaren uygulanmaya başlayan kur kurumalı TL mevduat hesaplarında da yoğun ilgi olduğu görüldü.