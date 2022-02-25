Birikmiş parasını bankada tutanlar! Piyango vurdu! Faizler tek tek değişti 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı
Piyasalarda görülen negatif hareketler ardından risk alabilmek istemeyen vatandaşlar bankaların mevduat hesaplarına yönelmiş durumda. 32 günlük vadelerle en yüksek faiz getirisi elde etmek isteyenler amacıyla avantajlı oranlar gerçekleştiren bankalar, çoğu değişik bankacılık hizmetinin de ayrıcalıklı olarak kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Peki bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
25.02.2022 08:28 - Son Güncelleme: 25.02.2022 08:28
Bankalar ise son haftalarda düşme eğilimi gösteren 32 günlük vadeli mevduat hesapları üzerinden yüzde 20'nin üzerinde getiri sağlıyor.