Birdenbire gidişatı ters tepecek dağılması kumdan kale gibi! Uzman isim sakın diyerek ikaz etti: Kısa zaman sonra...

Birdenbire gidişatı ters tepecek dağılması kumdan kale gibi! Uzman isim sakın diyerek ikaz etti. Günü bir inişli bir çıkışlı tamamlayan altın fiyatları son günlerde herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyriyle ilgili uyarılar yapıyor. Fiyatların seyri hakkında uzman isim İslam Memiş dikkat çeken bir ikazda bulundu. Son dönemde yükseliş ve düşüşüyle yatırımcısının kafasını kurcalayan altın fiyatlarında hareketli seyir sürerken uzmanlar tarafından yapılan yorumlar her gün takip ediliyor. Mayıs ayından bu yana yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında geçtiğimiz iki hafta peş peşe yaşanan düşüşler yatırımcısından büyük şaşkınlık yaratmıştı. Bu hafta fiyatlarda inişli çıkış bir seyir görülüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlar hakkında önemli açıklamalar yaptı.