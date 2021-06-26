Birdenbire gidişatı ters tepecek dağılması kumdan kale gibi! Uzman isim sakın diyerek ikaz etti: Kısa zaman sonra...
Bir süredir yatırımcılar altın fiyatlarında yaşanan düşüş ve çıkışlara odaklandı. Özellikle bir inişli bir çıkışlı seyir yaşanması herkesi şaşırtıyor. Geçen haftalarda ardı ardına yaşanan düşüşlerle birlikte pek çok kişi kuyumculara akın etti. Ancak fiyatların tekrar yükselmesiyle çoğu kişi de bu düşüncesinden vazgeçti. Yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altınd gün kapanışta çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını 3.325,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 501,50 liradan işlem gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için fiyatların seyri hakkında önemli ikazlarda bulundu.
Birdenbire gidişatı ters tepecek dağılması kumdan kale gibi! Uzman isim sakın diyerek ikaz etti. Günü bir inişli bir çıkışlı tamamlayan altın fiyatları son günlerde herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyriyle ilgili uyarılar yapıyor. Fiyatların seyri hakkında uzman isim İslam Memiş dikkat çeken bir ikazda bulundu. Son dönemde yükseliş ve düşüşüyle yatırımcısının kafasını kurcalayan altın fiyatlarında hareketli seyir sürerken uzmanlar tarafından yapılan yorumlar her gün takip ediliyor. Mayıs ayından bu yana yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında geçtiğimiz iki hafta peş peşe yaşanan düşüşler yatırımcısından büyük şaşkınlık yaratmıştı. Bu hafta fiyatlarda inişli çıkış bir seyir görülüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlar hakkında önemli açıklamalar yaptı.