BİM’de büyük indirimler var: 28 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Gelecek hafta BİM’de neler var? Dolu dolu geliyor...

Gelecek hafta BİM'de neler var? sorusu alışveriş tutkunları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 28 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM'de büyük indirimler bu hafta mağazalarda alıcılarını bekliyor. BİM'in yeni kataloğu dolu dolu geldi. Salı gününden itibaren satışa çıkacak indirimli ürünlerin ne olduğunu merak edenler için tam listeye haberimizde yer verdik. İşte diğer mağazalarda bulamayacağınız yepyeni ürünler....