BİM'de büyük indirimler var: 28 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Gelecek hafta BİM'de neler var? Dolu dolu geliyor...
Gelecek hafta BİM'de neler var? 28 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşların merakla beklediği bu haftaki kataloğda, şampuan, losyon, el kremi, makyaj malzemeleri, kahve çeşitleri, traş köpüğü, çorap ve daha bir çok üründe kaçırılmayacak indirimler yapıldı. Zincir marketler arasında en uygun fiyata ürünü almak isteyenler bu hafta BİM'e uğramadan geçmesin. İşte katalogda yer alan ürünlerin tam listesi...
26.09.2021 09:23
- Son Güncelleme: 26.09.2021 09:23
Gelecek hafta BİM'de neler var? sorusu alışveriş tutkunları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 28 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM'de büyük indirimler bu hafta mağazalarda alıcılarını bekliyor. BİM'in yeni kataloğu dolu dolu geldi. Salı gününden itibaren satışa çıkacak indirimli ürünlerin ne olduğunu merak edenler için tam listeye haberimizde yer verdik. İşte diğer mağazalarda bulamayacağınız yepyeni ürünler....