Birçok kiracı bu detayı bilmiyor! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz! Eğer ev sahibiniz bunu yaparsa…

KİRA TESPİT DAVASI AÇILAMAZ

-Kira kontratında yüzde 40/50'lik bir artış belirlenmiş olsa dahi kanun bir üst sınır koyduğu için yüzde 40/50'lik dilim değil, 29.8'lik dilim esas alınmak zorunda.

-İlk 5 yıl için ev sahipleri kira tespit davası açamazlar. İlk 5 yıl bittikten sonra ev sahipleri emsal kiraları göstererek, kira tespit davası açabilirler.

-Kira tespit davası açıldığında eski kiracı olunması nedeniyle normal belirlenen kiranın üzerinden mahkeme tarafından hakkaniyet indirimi denilen bir oranda indirim sağlanabilir.

-Kira süresi 10 yıl ve üzeri olduğunda, ev sahibi tahliye davası açma hakkına sahip. 10 yıllık süre bitmeden 3 ay önce, kiracıya ulaşacak şekilde bir ihtar ve bildirim yapılmak zorunda. Eğer, süre kaçırılırsa bir sonraki yıla kadar kira süresi uzamış olur.