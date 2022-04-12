RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Kalp hastalarına malulen emeklilik! Kalp pili, by-pass gibi işlemleri devlet tarafından karşılanıyor! İşte tüm detaylar

Kalp hastalarına malulen emeklilik! Kalp pili, by-pass gibi işlemleri devlet tarafından karşılanıyor! İşte tüm detaylar

Çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybeden kalp hastaları malulen emekli olabiliyor. Kalp pili, by-pass gibi işlemleri devlet karşılarken, acil anjiyo işlemleri de ücretsiz olarak yapılıyor.

Hazal Ateş
12.04.2022 07:00 - Son Güncelleme: 12.04.2022 07:00
Kalp hastalarına malulen emeklilik! Kalp pili, by-pass gibi işlemleri devlet tarafından karşılanıyor! İşte tüm detaylar

Tedavisi zor hastalıklar, iş kazası, meslek hastalığı gibi nedenlerle çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybedenler malulen emekli olup aylık almaya hak kazanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kalp hastalarına malulen emeklilik! Kalp pili, by-pass gibi işlemleri devlet tarafından karşılanıyor! İşte tüm detaylar

Kalp hastaları da çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmeleri durumunda malulen emekli olabiliyor.

Kalp hastalarına malulen emeklilik! Kalp pili, by-pass gibi işlemleri devlet tarafından karşılanıyor! İşte tüm detaylar

Kalp yetmezliği olan hastalardan, en az 10 yıl sigortalı çalışması, 1800 gün sigorta primi olması, çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmeleri durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından malullük aylığı bağlanıyor.

Kalp hastalarına malulen emeklilik! Kalp pili, by-pass gibi işlemleri devlet tarafından karşılanıyor! İşte tüm detaylar

TEDAVİ DEVLETTEN
Kalp hastalarının tanısı ve tedavisi amaçlı EKG, EKO, eforlu EKG, anjiografi gibi tetkikler, stent, balon uygulamaları (anjioplasti), kalp pili, kalp kapakları, kalp pompası, by-pass gibi kardiyovaskuler cerrahi işlemlerinin tüm bedelleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında Kurum tarafından karşılanıyor.

Kalp hastalarına malulen emeklilik! Kalp pili, by-pass gibi işlemleri devlet tarafından karşılanıyor! İşte tüm detaylar

Kurum acil hal kapsamında yapılması halinde kalp anjio işlemlerinden de hiçbir ilave ücret almıyor.

Kalp hastalarına malulen emeklilik! Kalp pili, by-pass gibi işlemleri devlet tarafından karşılanıyor! İşte tüm detaylar

Kronik kalp hastalarının zatürre aşısı bedeli sağlık raporu kapsamında hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurum tarafından karşılanıyor.

Kalp hastalarına malulen emeklilik! Kalp pili, by-pass gibi işlemleri devlet tarafından karşılanıyor! İşte tüm detaylar

NAKİL DE KAPSAMDA
Kalp naklinde tedavi giderleri, nakil yapılacak merkezin bulunduğu yere organların ulaştırılması için yapılan gidiş-dönüş transfer masrafları da karşılanıyor.

SON DAKİKA