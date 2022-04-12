Kalp hastalarına malulen emeklilik! Kalp pili, by-pass gibi işlemleri devlet tarafından karşılanıyor! İşte tüm detaylar

TEDAVİ DEVLETTEN

Kalp hastalarının tanısı ve tedavisi amaçlı EKG, EKO, eforlu EKG, anjiografi gibi tetkikler, stent, balon uygulamaları (anjioplasti), kalp pili, kalp kapakları, kalp pompası, by-pass gibi kardiyovaskuler cerrahi işlemlerinin tüm bedelleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında Kurum tarafından karşılanıyor.