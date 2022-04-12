Kalp hastalarına malulen emeklilik! Kalp pili, by-pass gibi işlemleri devlet tarafından karşılanıyor! İşte tüm detaylar
Çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybeden kalp hastaları malulen emekli olabiliyor. Kalp pili, by-pass gibi işlemleri devlet karşılarken, acil anjiyo işlemleri de ücretsiz olarak yapılıyor.
Kalp yetmezliği olan hastalardan, en az 10 yıl sigortalı çalışması, 1800 gün sigorta primi olması, çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmeleri durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından malullük aylığı bağlanıyor.
TEDAVİ DEVLETTEN
Kalp hastalarının tanısı ve tedavisi amaçlı EKG, EKO, eforlu EKG, anjiografi gibi tetkikler, stent, balon uygulamaları (anjioplasti), kalp pili, kalp kapakları, kalp pompası, by-pass gibi kardiyovaskuler cerrahi işlemlerinin tüm bedelleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında Kurum tarafından karşılanıyor.
Kronik kalp hastalarının zatürre aşısı bedeli sağlık raporu kapsamında hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurum tarafından karşılanıyor.
NAKİL DE KAPSAMDA
Kalp naklinde tedavi giderleri, nakil yapılacak merkezin bulunduğu yere organların ulaştırılması için yapılan gidiş-dönüş transfer masrafları da karşılanıyor.