Biraz önce yüreklere su serpen açıklama geldi! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 1800 gün primi dolanlar dikkat!
Emeklilikle alakalı her gün yeni müjdeli haberler geliyor! Bu müjdeli haberler arasında en erken kaç yaşında emekli olunabileceği ile alakalı haberler çok ilgi çekmektedir. Kişilerin emekli olabilmesi amacıyla öncelikli olarak bu çalışanların sigortalı çalışan olması gerekmektedir. İlk koşul sigortalı çalışan olmaktır. Daha ardından bu çalışanların belli bir yaşa ulaşmış ve prim miktarını doldurmuş olması gerekmektedir.
03.10.2022 10:50 - Son Güncelleme: 03.10.2022 10:50
SGK'lı çalışan bütün çalışanlarında belirli koşulları yerine getirmeleri gerekir. Bu koşulları yerine getiren çalışanlar yaşı beklemeden emekli olabilmektedirler. Her geride bıraktığımız gün çalışan adedi daha çok artmaktadır.
E-devlet üzerinden ne vakit emekli olacağınıza kaç yaşında emekli olacağınıza ve kaç gün izin kaldığı gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.