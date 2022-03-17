Biraz önce netleşti! Anında maaşa ek 5.000 TL nakit desteği hesaplara yatıyor! Maaş tutar aralığına göre belirleniyor
Emekliye destek paketleri açıklanmaya devam ediyor. Kamu bankalarından gelen yeni kredi destekleri ile emeklinin artan nakit ihtiyaçlarına çözüm üretilecek. 2022 yılında emeklinin aldığı maaş artışı ve diğer ek haklar ile elde etmiş olduğu kazanımların, yapılacak yeni düzenlemeler ile de pekiştirilmesi hedefleniyor. Emeklilik sisteminde bir yandan 3600 ek gösterge, diğer yandan EYT meselelerine ilişkin yürütülen çalışmalara ek olarak bankalardan da emekli destekleri gelmeye devam ediyor. Tüm SGK emeklilerinin yararlanabileceği 5 bin lira nakit kredi desteği için Halkbank'a başvuru yapılması gerekiyor. İşte emekliye kredi veren o banka
17.03.2022 10:12 - Son Güncelleme: 17.03.2022 10:12
Kamu bankalarından emeklilere yönelik 2022 yılında da destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Son maaş zammı sonrasında devam eden nakit ihtiyaçları için emeklilerin yararlanabildiği krediler cazip oranları ile dikkat çekiyor. Halkbank'tan maaşını alan emeklilerin yararlanabildiği krediye ek olarak, geri ödeme şartı olmadan 750 TL nakit ikramiye de verilecek.
👉Emekliye Kredi Desteği Duyuruldu!
Halkbank'tan emekliye kredi desteğinin duyurulmasının ardından birçok emekli aradığı nakit desteğini buldu. Maaşını Halkbank'tan alanların yararlanabildiği kredi kapsamında, 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için emeklilerin %1,58 faiz oranları ile kredi kullanması sağlanacak.