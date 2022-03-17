Biraz önce netleşti! Anında maaşa ek 5.000 TL nakit desteği hesaplara yatıyor! Maaş tutar aralığına göre belirleniyor

Kamu bankalarından emeklilere yönelik 2022 yılında da destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Son maaş zammı sonrasında devam eden nakit ihtiyaçları için emeklilerin yararlanabildiği krediler cazip oranları ile dikkat çekiyor. Halkbank'tan maaşını alan emeklilerin yararlanabildiği krediye ek olarak, geri ödeme şartı olmadan 750 TL nakit ikramiye de verilecek.