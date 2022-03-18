Bayram ikramiyeleri 1.655 TL’ye mi çıkacak? 2022 emekli bayram ikramiyesi zam müjdesi gelir mi? 13 milyon SGK-SSK ve Bağkur’lu için...

Türkiye'deki 13 milyon emeklinin birçoğu düşük gelir grubu içinde yer alıyor. Hal böyle olunca 2022 yılında gelen yeni zamlar sonrasında vatandaşların emekli bayram ikramiyelerinde de beklentileri artmış durumda. Özellikle iki dini bayram öncesinde bayram alışverişleri ve ihtiyaçları için nakit desteği alan emeklinin cebinin rahatlaması için bu yılki artış beklentisi bir hayli yüksek.