Bayram ikramiyeleri 1.655 TL'ye mi çıkacak? 2022 emekli bayram ikramiyesi zam müjdesi gelir mi? 13 milyon SGK-SSK ve Bağkur'lu için...
2022 senesinde emekliye çoğu kazanım sağlandı. Emekli maaşlarının zamlanmasının sonrasında başka pek çok alanda da görülen zamlar sonrasında Ramazan Bayramı amacıyla verilebilecek emekli ikramiyelerinde son hal da merak ediliyor. Geçtiğimiz sene 1.100 TL olarak dağıtılan bayram ikramiyelerinde bu seneki zam seviyesi merakla bekleniyor. Memur maaşları ve asgari ücrete oluşturulan zam sonrasında ciddi bir artış beklentisi de oluşmuş halde. Beklenti ise 2022 senesinde emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin en az 2 bin lira olması yönünde. Peki, Ramazan emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? İşte en yakın tahminler
18.03.2022 09:25 - Son Güncelleme: 18.03.2022 09:25
Türkiye'deki 13 milyon emeklinin birçoğu düşük gelir grubu içinde yer alıyor. Hal böyle olunca 2022 yılında gelen yeni zamlar sonrasında vatandaşların emekli bayram ikramiyelerinde de beklentileri artmış durumda. Özellikle iki dini bayram öncesinde bayram alışverişleri ve ihtiyaçları için nakit desteği alan emeklinin cebinin rahatlaması için bu yılki artış beklentisi bir hayli yüksek.
Emekliler için bayram ikramiyelerinde ne kadar zam yapılacağı sorusu ise henüz net bir yanıt bulmuş değil.