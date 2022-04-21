Biraz önce belli oldu! SGK üzerinden başvuru yapan alıyor! Hesaplara geri ödemesiz 51.000 TL yatıyor! Çoğu kişinin haberi bile yok

Kadın istihdamını destekleyen Türkiye Cumhuriyeti, kamu kurumları aracılığı ile geliştirmiş olduğu kadın girişimci projeleri ve diğer projeler ile bu destek düşüncesinin arkasında durmaya devam ediyor. Yakın dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilen bir yeni hizmetin daha kadın istihdamını desteklemek amacı ile kamuoyuna duyuran devlet, söz konusu yeni hizmetin çalışma hayatına dahil olmak isteyen ya da mevcut işini çocuğuna bakacak kimsesi olmadığını için bırakmak zorunda olan kadınları kapsadığını bildirdi.