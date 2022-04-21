Biraz önce belli oldu! SGK üzerinden başvuru yapan alıyor! Hesaplara geri ödemesiz 51.000 TL yatıyor! Çoğu kişinin haberi bile yok
Emeklilere, emekli olmak isteyenlere ve diğer kategorilerde yer alan vatandaşlara sunduğu geniş kapsamlı hizmetler sayesinde vatandaşların yakın takibe aldığı kamu kurumlarından biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek çalışan annelere eğitimli bakıcı desteğinin verileceğini ve ödemelerin euro cinsinden yapılacağını bildirdi.
Kadın istihdamını destekleyen Türkiye Cumhuriyeti, kamu kurumları aracılığı ile geliştirmiş olduğu kadın girişimci projeleri ve diğer projeler ile bu destek düşüncesinin arkasında durmaya devam ediyor. Yakın dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilen bir yeni hizmetin daha kadın istihdamını desteklemek amacı ile kamuoyuna duyuran devlet, söz konusu yeni hizmetin çalışma hayatına dahil olmak isteyen ya da mevcut işini çocuğuna bakacak kimsesi olmadığını için bırakmak zorunda olan kadınları kapsadığını bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitimli Bakıcı Desteği 2022
Sosyal Güvenlik Kurumu anne olduktan sonra çalışma hayatına son vermek zorunda kalmış olan ya da çocuk sahibi olduğu ve etrafında çocuklarına bakacak güvenilir birilerine sahip olmadığı için çalışma hayatına hiç atılamamış kadınlar için yeni proje geliştirmiş olduğunu duyurdu.
Hala ön başvuruları kabul eden Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili projesinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi aracılığı ile paylaşılmış olan eğitimli bakıcı desteği projesine göre çocuğuna bakmak için MEB veya Türkiye İş Kurumu bakıcı sertifikalarından birine sahip olan personeli işe almak isteyen kadınlara, 325 Euro'ya kadar nakdi yardımın yapılacağı bilgisi kaydedildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitimli Bakıcı Desteğinden Kimler Yararlanabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilmiş olan Eğitimli Bakıcı Desteği projesinden yararlanarak çocuğunun bakımını eğitimli kişilerin ellerine bırakmak ve bu esnada da hem kendini geliştirmek hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için iş hayatına dönmek isteyen kadınların sağlamaları gereken hizmet başvuru şartları şu şekilde belirlendi: