İŞKUR 31 ilde KPSS puan sınav şartsız memur işçi alacak! 18-40 yaş arası herkese en az 5.500-9.000 TL maaşla iş başı! Bekçi, hemşire...
2022 Ağustos ayı KPSS şartsız memur ve personel alımı müracaat şartları ve resmi ilanlar merak ediliyor. 2022 senesi Ağustos ayı ilanları yayımlandı. Binlerce personel ve memur alımı yapılacak. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına memur personel alımları amacıyla müracaatlar yalnızca kurumların belirttiği şekilde yapılacak. Bu yönde kurumlara müracaat yolları, şahsen, e-Posta ve Online olarak yapılmaktadır. Adaylar müracaatlarını yalnızca son müracaat gününe kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Kamuya alım yapacak kurum ve kadrolar ile ilgili detaylar haberimizde. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DSİ, Kızılay KPSS puan şartı aranmadan yeni personel alımlarını duyurdu. İşte merak edilenler...
Ağustos ayı çin kamuya değişik bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve kamu kuruluşları alım yapacak. Bu anlamda yeni iş arayanlar ya da kamu müessese ve kuruluşlarında iş sahibi olmak isteyen bütün vatandaşların merak ettiği Ağustos ayı memur alımları duyuruları başladı. Başvuru gerçekleştirmek isteyen adayların kurum ve kuruluşlar doğrultusundan belirti edilen birtakım nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. İşte 2022 Ağustos ayı KPSS'li KPSS koşulsun memur ve personel alımı müracaat şartları ve resmi ilanlar...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI YAPACAK!
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı , 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 30 sözleşmeli Restoratör alımı yapacağını açıkladı. Üniversitenin ilgili önlisans ve lisans programlarından mezun adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan Bakanlık KPSS puan şartı aramıyor.
BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli Restoratör alımı başvuruları 10 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp 21 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,